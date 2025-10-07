I dealer auto? Sanno poco delle elettriche perché non le guidano







Cari colleghi, concessionari e dealer auto: guidate le auto elettriche se volete venderle. E se anche non vi interessa venderle oggi, attrezzatevi perchè dovrete venderle domani. E’ l’appello di Stefano Brandini, responsabile marketing del grande concessionario romagnolo De Stefani Group, quando Fuoco Amico gli chiede conto dell’irritazione dei lettori-clienti verso la categoria dei venditori di auto.

Brandini premette che la vendita di un’auto a batteria è una «vendita complessa», sulla quale «bisogna metterci la testa: non basta trattare prezzi e formule di pagamento, ma è necessario fornire al cliente una vera e propria consulenza energetica». L’auto elettrica è infatti «un mondo completamente diverso, come può essere un computer rispetto a una macchina da scrivere». Quindi è comprensibile che i dealer la trascurino finchè resta «una quota marginale del loro fatturato».

Ma Brandini è pronto a giurare che le quote saliranno e tutti i concessionari dovranno giocoforza adeguarsi. Le strade sono due: creare una struttura dedicata all’elettrico, oppure costringere tutti i loro venditori a utilizzare un’auto elettrica nella vita quotidiana. Solo così si rendano direttamente conto dei «molti vantaggi e di come affrontare i pochi svantaggi, facendone tesoro quando consigliano i clienti».

Come far vendere PC a chi vendeva macchine da scrivere

Detto questo, è il primo a riconoscere che l’impreparazione di troppi suoi colleghi – se non addirittura l’ostilità – sia oggi uno dei motivi della scarsa penetrazione dei veicoli elettrici in Italia. «E’ più probabile che un venditore dirotti sull’auto termica un cliente orientato ad acquistare un’auto elettrica, che non viceversa – dice -. Penso invece che, valutate a fondo le condizioni e le esigenze di un automobilista medio, già oggi l’elettrica sia più che adeguata e consigliabile».

Smentisce invece che i dealer abbiano vantaggi economici nel privilegiare le auto termiche. «I ricarichi sono gli stessi – dice -. Può capitare che in particolari periodi le case costruttrici impongano dei target di vendita da rispettare, nel qual caso scattano sconti e i margini si assottigliano. Ma questo è sempre accaduto ed è fisiologico». Brandini smentisce anche il sospetto che la propensione al termico derivi dai maggiori introiti nel post vendita, fra tagliandi e manutenzione straordinaria più costose. E commenta: «Se un concessionari è ridotto a contare su quello, è destinato a fallire comunque».

Gli incentivi? Già pieni di ordini, nonostante le FUA

Grande ottimismo, invece, per i nuovi incentivi che scatteranno fa una settimana esatta. «L’interesse fra i clienti è grandissimo – assicura – e tutti i concessionari hanno già fatto il pieno di ordini». Peccato che l’annuncio troppo prematuro abbia di fatto congelato le vendite per tanti mesi e che il criterio territoriale abbia escluso intere aree senza alcuna giustificazione. Brandini racconta infatti che «nella nostra area di insediamento, la Romagna, abbiamo Ravenna e Forlì che sono ammesse e Imola e Cesana che sono escluse. Eppure sono quattro città totalmente integrate tra loro».

“Le elettriche usate sono un grande affare”

Le ultime considerazioni riguardano l’usato elettrico, che Brandini considera «uno straordinario affare per i clienti». Secondo lui i prezzi indubbiamente stracciati «non rendono giustizia a veicoli quasi sempre in ottime condizioni». Se le batterie suscitano diffidenza «si possono sempre certificare». E per chi teme una precoce obsolescenza «c’è sempre l’opzione del noleggio a lungo termine».

Da venditore, e automobilista elettrico di lungo corso, insomma, Stefano Brandini si dice pronto a consigliare l’auto elettrica alla grandissima parte dei clienti, escludendo solo quell’ uno, due per cento «che per lavoro vive in macchina dalla mattina alla sera». Eppure disinformazione, pigrizia e fake news tengono ancora lontani trappi italiani dalle transizione. «Mi piange il cuore – è l’amara conclusione – quando vedo tanti miei conoscenti viaggiare ancora con un diesel, quando hanno fotovoltaico sul tetto e la wallbox in garage, pagati dallo Stato con il superbonus 110%».