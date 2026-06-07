I dati di consumo non mi tornano: con la Spring…







I dati di consumo non mi tornano: è un messaggio ricorrente nei commenti all’articolo di confronto coi consumi di alcuni modelli tra i più venduti. Ne riproduciamo uno per spiegare come stanno le cose.

I dati di consumo reali? Sono a 10,5 kWh/100 km, non 12,4

“Anche a me sembrano un pò ‘strani’ i valori medi di consumo di alcune auto elettriche messe in tabella… possiedo una Dacia Spring 65 cv da inizio 2025 e devo dire che quanto a consumi (nel ciclo misto) mi ha sempre regalato belle soddisfazioni Certo, in inverno i consumi salgono in maniera significativa e si possono registrare anche medie intorno ai 13-13.5 kWh/100 km (soprattutto in dicembre e gennaio). Tuttavia da marzo e fino ad ottobre (con uno stile di guida normale ma non da vecchietto) io riesco a scendere anche tra gli 8 e 9 kWh/100 km…. Nei 12 mesi ho visto che la media si attesta circa sui 10,5 kWh/100 km. Ovviamente se si fa autostrada si consuma discretamente di più (soprattutto se si superano continuamente i 105/110 km/h). Poi in estate il climatizzatore non consuma poi così tanto come invece il riscaldamento in inverno. Per fare i 12.4 kWh/100 km della tabella dovrei pestare l’acceleratore a tavoletta, ‘impormi’ uno stile di guida poco rispettoso della macchina. Poi nessuno mette in dubbio le ottime caratteristiche aerodinamiche delle, Tesla ma qualche dubbio quella tabella me l’ha lasciato…”. Marco

Ma i numeri ufficiali WLTP sono questi…

Risposta. Capiamo benissimo che a molti lettori quei dati (riprodotti qui sopra) possano non tornare. Ognuno fa percorsi diversi e usa un piede diverso, in città piuttosto che in autostrada. E alla fine le statistiche possono divergere di parecchio (in meglio o in peggio) dai valori ufficiali. Ma in questo momento è a queste cifre che si fa riferimento (sono le stesse pubblicate dalle varie riviste di settore, come Quattroruote). Cifre calcolate secondo il protocollo WLTP, con un test di circa 30 minuti che si articola in quattro fasi: velocità bassa, media, alta e molto alta. Con questo esame viene simulata la guida in città, in periferia, su strade extraurbane e in autostrada, con velocità fino a 131 km/h. Oltre al test al banco, in laboratorio, il WLTP include anche la prova su strada RDE (Real Driving Emissions), di circa 90 minuti. Su un percorso misto urbano, rurale e autostradale.