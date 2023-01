I costruttori: Euro 7 inutile, barra sull’elettrico

I costruttori europei, riuniti nell’Acea, criticano duramente la proposta di normativa Euro 7 sulle emissioni delle auto preparata dalla Commissione UE.

I costruttori: costerà una fortuna, con vantaggi minimi

Nella lettera che il presidente dell’ACEA (nonché n.1 di Renault), Luca De Meo, ha indirizzato ai vertici Ue, si spiegano i motivi della contrarietà. La normativa “costringerebbe i produttori di veicoli leggeri e pesanti a investire miliardi di euro nella tecnologia dei motori e del post-trattamento dei gas di scarico. Questo per un minimo vantaggio ambientale. Ciò significa trasferire sostanziali risorse ingegneristiche e finanziarie dai veicoli elettrici a batteria e celle a combustibile al motore a combustione interna. Questi fondi potrebbero essere utilizzati meglio per le tecnologie a emissioni zero, che non solo affronteranno la CO2, ma anche le emissioni inquinanti“. Finalmente anche i costruttori escono dall’ambiguità su cui si è molto giocato negli ultimi anni. Ovvero: non ci sono solo le emissioni di Co2 da considerare, ma anche gli scarichi di sostanze inquinanti, come le famigerate polveri sottili.

“Disegnare il futuro, non regolamentare il passato”

La proposta Euro 7 nella sua forma attuale, attacca De Meo, “ci esporrebbe anche a impatti industriali, economici, ma anche politici e sociali dannosi“. E potrebbe portare alla chiusura di almeno 4 stabilimenti in un breve lasso di tempo per una casa automobilistica come Renault. Questo secondo il top manager italiano, salito al vertice dell’ACEA succedendo al n.1 della BMW, Oliver Zipse. Secondo De Meo in Europa “c’è in Europa un rischio significativo di mettere a repentaglio i posti di lavoro fino a 300 mila persone se la transizione non è gestita bene”. Gli europei che lavorano nell’intero settore auto in Europa sono 13 milioni. “Ciò evidenzia ancora una volta – conclude De Meo – la necessita’ di un coordinamento tra i governi e l’industria“. La palla, a questo punto, passa alla Commissione. Che peraltro ha già incassato le critiche dei costruttori alla road-map che dovrebbe portare al divieto di produrre auto che non siano a emissioni zero dal 2035.