I costruttori contro il tetto sugli incentivi a €35 mila

I costruttori contro il tetto sugli incentivi per le auto elettriche a 35 mila euro.Il n.1 UNRAE, Michele Crisci, parla di limite “estremamente controproducente”.

I costruttori contro il tetto / “Così meno scelta per chi compra”

È noto che il governo sta lavorando a una nuova tornata di bonus, abbassando il limite per il prezzo dell’auto. La bozza di decreto (DPCM) prevede un tetto di 35 mila euro per le elettriche, 45 mila per le ibride plug-in e 35 mila per le auto a benzina o gasolio entro i 135 g./km di Co2. Tetti più restrittivi rispetto ai bonus 2021, come mostra la tabella sopra. Secondo Crisci, limiti dannosi “sia per la concorrenza, perché escluderebbe un gran numero di player dagli incentivi. Sia per i consumatori che avrebbero una minore scelta di prodotto. E sia per l’Erario che avrebbe minori incassi IVA a parità di incentivi”. Crisci ha ribadito il concetto in un’audizione alla Camera. E in una lettera inviata con Federauto (i concessionari) ai Ministri Giorgetti, Franco, Cingolani, Giovannini e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Garofoli.

Per le elettriche “un taglio drastico ingiustificato”

Il presidente Unrae si dice “particolarmente preoccupato per il drastico taglio del 30% dei tetti di listino per la fascia 0-20 g/km CO2 (le elettriche), da 50 a 35 mila euro. Una misura che, secondo Crisci, oltre a presentare profili di dubbia legittimità, potrebbe avere impatti molto negativi sullo sviluppo della mobilità a zero emissioni. E che non porterebbe alcun vantaggio ai consumatori, ma solamente ad alcuni produttori. L’Unrae ricorda, infine, che “la stragrande maggioranza dei veicoli costruiti all’estero incorporano valore aggiunto italiano, ossia componentistica prodotta da imprese operanti in Italia”. Inoltre ribadisce che “la distribuzione e l’assistenza dei suddetti prodotti garantisce l’occupazione di circa 160.000 lavoratori italiani”. Quindi, la richiesta, sottoscritta nella lettera inviata ai componenti del Governo, è quella di “mantenere la preesistente soglia dei prezzi di listino per la fascia 0-20 g/km CO2”. Ovvero 50 mila euro più Iva.

SECONDO NOI. Per una volta, invece, siamo d’accordo con i ministri. Non è questione di favorire questo o quel costruttore. Se parliamo di sostenibilità, l’elettrico dà il meglio di sé con auto (e batterie) di piccole dimensioni. E non dimentichiamo che le nostre città soffrono non solo di inquinamento, ma anche di congestione. Chi vuole Suv e macchinoni è giusto che se li paghi: gli sforzi devono essere concentrati nel far diventare l’elettrico di massa, alla portata del maggior numero possibile di persone. Quelle che non comprano auto da 40 mila euro e più (M.Te).

