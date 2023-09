I costruttori contro il governo: “Se l’elettrico non va…”

I costruttori contro il governo: l’associazione di categoria Unrae prende spunto dai dati di vendita del mercato europeo per attaccare l’inerzia dell’esecutivo.

I costruttori contro il governo: poche colonnine e incentivi che non funzionano

L’Unrae segnala che anche ad agosto per le auto ‘con la spina’ il mercato italiano è fanalino di coda fra i 5 grandi mercati europei. Con una quota sì in parziale recupero al 9,1% (5,0% per le elettriche per le elettriche-BEV e 4,1% per le ibride plug-in-PHEV). Ma lontana da Germania (BEV al 31,7% e PHEV al 5,3%), Francia (BEV 17,3% e PHEV 8,4%), Regno Unito (BEV 20,1% e PHEV 7,7%) e Spagna (BEV 6,4% e PHEV 6,0%). Nel totale del mercato europeo le elettriche sono al 21,7%, le plug-in al 7,5%. Il DG dell’UNRAE, Andrea Cardinali, attacca su un doppio fronte: insufficienti infrastrutture di ricarica e ritardo nell’attivazione dei sistemi incentivanti. I bonus, in particolare “sono in vigore da 7 anni in Germania, 12 nel Regno Unito, 13 in Spagna, 14 in Francia”, spiega. “In Italia invece, lanciati nel 2019 quando praticamente non ebbero nemmeno il tempo di iniziare a funzionare. E hanno dispiegato il pieno effetto solo nel biennio 2020-21. Per poi essere affossati già a partire dal 2022 con modifiche che ne hanno sterilizzato l’effetto”.

“Troppe norme inattuate, i ministeri devono accelerare”

L’Unrae chiede quindi una completa revisione dei bonus, “senza dimenticare la revisione della fiscalità sull’auto aziendale”. Quanto alle ricariche, ricorda Cardinali , “la situazione al 30 giugno vede l’Italia al 15° posto nella graduatoria dei 31 Paesi europei per capillarità della rete pubblica. Molto lontana dai Paesi leader”. È necessario accelerare, consentendo a tutti gli operatori di accedere con proposte adeguate ai bandi MASE: “In particolare quelli in ambito extraurbano, che nel primo bando non hanno trovato nessun offerente idoneo”. L’Unrae sollecita poi il Ministero delle Imprese a emanare le norme attuative del DPCM 4 Agosto 2022. Necessarie a beneficiare dei 40 milioni annuali di incentivi per acquisto e installazione di colonnine di ricarica in edifici residenziali: “Attendiamo addirittura le norme sui 90 milioni stanziati tre anni fa per imprese e professionisti…: mai aperte dal Ministero le richieste di accesso ai fondi”.