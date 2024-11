I costi veri della ricarica a casa: un lettore replica a Loris, che sosteneva che con il diesel si spende meno della metà che viaggiando in elettrico con una plug-in. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I costi veri della Jeep plug-in? Siamo sui 5 centesimi al km, altro che 22…

“Anche mia madre, come Loris, ha comprato una Jeep Compass 4xe plug-in come compromesso, non si sentiva pronta al passaggio al full Electric come da me consigliato. Ha un utilizzo perfetto per l’EV, mediamente 30-50km giorno in città e strade extraurbane. Anche noi possessori di un impianto fotovoltaico da 6kW con SSP (fin che dura), ma senza batteria, e per compatibilità con gli orari lavorativi, carico in F3 durante la notte. Per caricare completamente la batteria consumiamo circa 12KWh, considerando le perdite. L’energia con il mio piccolo fornitore del mercato libero la pago circa 0,28€ (costi inclusi, canone escluso). E riusciamo a percorrere circa 40km, abitando in un collina, con costo/km di 0,084€, ovviamente senza considerare i rimborsi GSE. Se poi volessimo considerare il fatto che i costi fissi del contratto li pagherei anche se non avessi una plug-in, il costo al Km scende a 0.05€. Sulla convenienza incide l’obbligo Jeep di fare manutenzione ogni 12 mesi o 15.000km, ma anche il diesel ha intervalli di manutenzione simili. Consiglierei quindi a Loris di guardarsi intorno o sul portale offerte ARERA e fuggire a gambe levate dal suo attuale fornitore“. Giuseppe Guarneri

Risposta. Giuseppe con il suo puntuale rendiconto conferma per filo e per segno quel che avevamo scritto in risposta all’altro lettore. Aggiungiamo solo che entrambi rimarcano che i consumi delle plug-in sono più alti rispetto alle elettriche pure. In questo caso siamo su una media di 4 km con un kWh, dato che le EV in genere superano agevolmente. Sarebbe interessante, poi, fare un raffonto con il costo dei consumi quando entra in funzione il motore termico. Ma di questo riparleremo.

