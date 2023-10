I conti non tornano, con la mia 500e…

I conti non tornano. Con gli ultimi aumenti sul fronte ricariche, si rischia che il diesel sia più conveniente, lamenta Luciano, che guida una 500e. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricaricare spesso è complicato e anche la manutenzione…

“Premessa: utilizzo da un anno una piccola ev Fiat 500e presa seminuova. La utilizzo per spostamenti prevalentemente di breve raggio e posso ritenermi soddisfatto, almeno per il momento. Sono passato all’ elettrico per cercare di capire cosa fosse realmente questo nuovo mondo. Non mi azzardo a discutere di temi ecologici non avendo sufficienti strumenti per farlo. Ma vorrei esprimere il mio parere sull’aspetto economico dell’ utilizzo , che penso attualmente sia un grosso freno alla diffusione. Il costo di acquisto è superiore, la manutenzione ordinaria è sì economica, ma se ti capita un imprevisto sono problemi logistici ed economici. Non puoi rivolgerti al meccanici sotto casa… Parliamo infine delle ricariche . Io ricarico prevalentemente a casa e senza problemi…Ma vi assicuro che i primi tempi ho avuto qualche difficoltà con i vari account di ricarica. Sarebbe così difficile utilizzare direttamente una carta di credito?“.

I conti non tornano, senza abbonamenti rispetto al diesel…

“Ed inoltre se i distributori di carburante sono destinati ad estinguersi, perché non cominciare a dotarli di colonnine..? Avere un umano con cui parlare forse aiuterebbe molti a superare la diffidenza verso l’ev. In ultimo i costi del kWh. Specie dopo gli ultimi aggiornamenti, che di fatto hanno reso inutilizzabili gli abbonamenti per i piccoli consumatori. Attualmente i primi 80 kWh, per ora Be Charge, ma gli altri seguiranno, li paghi a prezzo pieno. 65 Cent… Provocatoriamente faccio notare che un buon diesel fa 20 km con meno di 2 euro e un generatore a benzina con un litro produce 3 kWh... Qualcosa non torna…! E attualmente la tassazione dell’ energia elettrica è lontana da quella dei carburanti. Vi saluto e continuate a fare buona informazione!“. Luciano Tarra

I conti non tornano? Serve soprattutto più semplicità, a partire dalle colonnine

Risposta. Le colonnine dal benzinaio stanno arrivando, spesso grazie ad accordi tra catene di distributori e società di ricarica. Ma sono anche i petrolieri stessi a creare la propria rete nelle proprie aree, vedi l’annuncio della nascita di IPlanet in casa IP. Ma non mi farei troppe illusioni sull’aiuto del fattore umano nelle aree di servizio: anche nei distributori ormai è tutto automatizzato, con sempre meno addetti. Quanto alla facilità di attivare le colonnine, c’è ancora della strada da fare. Ma ormai molte reti accettano il pagamento con carta. O, ancora meglio, predispongono le colonnine al plug&charge, senza app né carta. Qui è il cavo di ricarica a “riconoscere” l’auto e autorizzare in automatico l’operazione, con addebito sul conto del cliente. Quanto ai prezzi della ricarica, è vero che oggi la convenienza c’è soprattutto se ricarichi a casa. Ci si difende con gli abbonamenti, che però alcuni operatori (come Be Charge) stanno sostituendo con altre formule. Stiamo preparando un focus su questo, presto ci torneremo.