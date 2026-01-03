I conti in tasca Marco, due elettriche in famiglia

I conti in tasca a Marco, che (come molti altri lettori) ha due auto elettriche in famiglia. É lui stesso a condividerli. Se anche voi volete inviarci il vostro bilancio 2025, scrivete a Info@vaielettrico.it

di Marco Di Paola

“Il 2025 è ormai alle spalle ed è tempo di bilanci. Sono laureato in lingue straniere, ma diplomato in ragioneria. L’anima da ragionere mi ha sostenuto quando ho creato nel 2016 un file in excel con cui ho monitorato l’investimento nella transizione energica. Con l’acquisto del mio primo impianto fotovoltaico. Transizione raggiunta proprio nel 2025 dopo 10 anni con l’acquisto della mia seconda auto elettrica.

I conti in tasca: ecco quanto ho speso per fare oltre 20 mila km

Dal 2023 sono possessore di una Dacia Spring e dal 2025 di Opel Corsa elettrica. Acquistate rottamando una Fiat Panda e vendendo la mia vecchia Seat Leon SW diesel. Nel 2022, anno in cui non avevo auto elettriche, la mia casa zero gas autoconsumava 2.729 kWh. Da allora con l’installazione della colonnina di ricarica casalinga, di un secondo impianto fotovoltaico e le mie due auto elettriche, sono riuscito a totalizzare 5.356 kWh di autoconsumo nel 2025. Ho prelevato dalla colonnina di ricarica di casa mia 2.750 kWh, con cui ho percorso 20.671 km con le mie auto elettriche. La differenza di autoconsumo tra il 2022 e 2025 è di 2.627 kWh, poco meno di quanto ho prelevato dalla colonnina di ricarica. Consideriamo che con il pagamento dell’energia immessa in rete a maggio arriverò a pagare 383 euro di bolletta. La differenza è di 123 kWh tra l’energia prelevata dalla colonnina e quella autoconsumato dal mio impianto. Al costo dell’energia che pago, di 0,04 centesimi, sono per la precisione 4,92 per fare 20.671 km.

Guido solo elettrico ma non sono ricco: carico quasi sempre di giorno e…

Le ricette di questo risultato? Caricare le auto prevalentemente di giorno. Le ho caricate di notte solo le poche volte che partivo per un viaggio al mattino. Limitandomi a rimanere nel raggio di autonomia delle auto in modo da caricare sempre a casa (possedendo naturalmente un fotovoltaico). In totale quest’anno ho percorso con entrambe le auto 33.056 km. Per percorrere gli altri 12.385 km ho utilizzato la rete di ricarica pubblica pagando 729 euro. Mi immagino già i commenti dei tanti fenomeni, che credono che la transizione energetica è solo per ricchi. Non sono ricco, vivo con un solo stipendio normale, risiedo in una villa a schiera nel mezzo della campagna del Sud Pontino. Il cui prezzo è la metà di un appartamento di 50/60 mq nei pressi della metropolitana a Roma, dove lavoro. Ho acquistato entrambe le auto elettriche e il secondo impianto fotovoltaico accendendo a dei prestiti. Ogni mese sto pagando circa 470 euro, dopo che nel 2023 avevo finito di pagare il mutuo sulla mia casa. Finirò di pagare i miei prestiti nel 2033.

I conti in tasca: quanto avrei speso a benzina o diesel

Non sono ricco, ma ho avuto la capacità di guardare al futuro e non soffermarmi davanti ai costi iniziali. Sapendo bene che nell’arco di 10 anni avrei non solo ammortizzato il mio prestito, ma anche guadagnato. Il conto è semplice: in dieci anni avrò pagato 56.400 euro, meno i 7.300 euro che riscuoto ogni anno come incentivo sul fotovoltaico. Per percorrere 20.671 km con un auto a benzina avrei speso 2.132 euro, con un diesel 1.564 euro. Dopo 10 anni con due auto a benzina al posto delle mie due auto elettriche avrei speso oltre 36.000 euro per l’acquisto e gli interessi sul prestito ricalcolati a 5.000 euro. Un totale di 62.320 euro contro i 49.000 che pagherò per le due auto elettriche e l’impianto fotovoltaico. Con due auto diesel la cifra scende a 56.640 euro. Insomma, ci avrò sempre guadagnato. Non sono fandonie. Ma dati calcolati accendendo ai siti del GSE e di Enel Distribuzione per consumi domestici e bollette dell’energia che pago mensilmente.