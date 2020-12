I consumi veri (invernali) della Volkswagen e-Up. La piccola tedesca è stata l’elettrica più venduta in Italia a novembre. Ma come si comporta col freddo?

I consumi veri di una delle elettriche più vendute

Nella sua ultima versione con batteria da 32,3 kWh netti, la e-Up garantisce autonomie senza dubbio più elevate rispetto alla sua precedente versione. Ma i 260 km di range dichiarato, almeno in inverno, sono difficili da raggiungere. Significherebbe un consumo medio di 12,4 kWh/100 km. In città non siamo andati molto lontani da questo risultato, in effetti, ma guardate la video prova, e a seguire, i nostri commenti!

Il percorso scelto per questo test è stato il seguente:

un primo tratto fatto di strade extraurbane , Riva del Garda (TN) – casello autostradale A22 di Rovereto Sud ( 22 km )

, Riva del Garda (TN) – casello autostradale A22 di Rovereto Sud ( ) un secondo tratto autostradale , Casello di Rovereto Sud – Casello di Trento Sud ( 26 km )

, Casello di Rovereto Sud – Casello di Trento Sud ( ) un terzo tratto nella città di Trento (20 km)

Il tutto al fine di simulare le tre tipologie di utilizzo possibili, che in qualche modo ricalcano la struttura dei test di omologazione .

I consumi veri in un saliscendi e in autostrada…

Il percorso che da Riva del Garda (TN) porta al casello di Rovereto Sud prevede l’attraversamento di un passo (Passo San Giovanni) per oltre 200 metri di dislivello, con discesa poi a valle a Rovereto. Temperatura attorno ai 4 gradi. Certo, non è probabilmente rappresentativo di un qualsiasi tratto extraurbano pianeggiante. Ma se, analizzando il dato del consumo (13,8 kWh/100) teniamo presente questo, possiamo comunque trarne delle informazioni utili. Se il nostro utilizzo prevalente è su questo tipo di percorsi, non faremo fatica, nemmeno in questa stagione a coprire distanze di oltre 230 km con una singola carica. Anche ben oltre se viviamo in pianura.

Il tratto autostradale è stato percorso con traffico sostanzialmente inesistente alla velocità costante di 130 km/h. Questo percorso non prevede particolari dislivelli. La temperatura, anche in questo caso, è stata di circa 5 gradi su tutto il percorso. La media del consumo in autostrada si è assestata sui 21,1 kWh/100 km. Questo significa che, anche se forse la e-Up non nasce vocazioni autostradali, all’occorrenza potremo coprire circa 150 km alla velocità di 130 km/h prima di aver bisogno di ricaricare. Teniamo presente il fatto che questa autonomia potrà essere inferiore nel caso in cui viaggiassimo a pieno carico (in quattro). O se la temperatura fosse ulteriormente più bassa.

E in città? Almeno 240 km di range

In città l’auto ha avuto un consumo di 13,2 kWh/100 km. Su una tratta di circa 20 km e numerose soste ai semafori (in alcuni casi anche di qualche minuto), mi sono reso conto di come il consumo continuasse a salire anche da fermo. L’assorbimento del climatizzatore ha un suo peso. E in città si nota semplicemente di più. Ad ogni modo possiamo dire che nel percorso urbano, con la rigenerazione, anche d’inverno difficilmente l’autonomia media scende al di sotto dei 240 km.

IN CONCLUSIONE – Dopo 68 km di strada, con il nostro utilizzo misto, l’autonomia dell’auto è passata dal 90% iniziale a circa il 50%. Considerata la tipologia di auto, la sua vocazione e il prezzo, riteniamo di trovarci di fronte a un prodotto degno di attenzione. Come per qualsiasi elettrica, vanno valutate le proprie necessità prima di fare la propria scelta, ma si tratta di un’auto che può senza dubbio soddisfare le necessità di molti.

