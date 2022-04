I consumi veri delle ibride plug-in sono allineati ai dati omologazione? Ci si può fidare nell’uso reale? Lo chiede un lettore per la Volvo VX40. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

I consumi veri / È verosimile questo dato per la Volvo XC40? E se faccio 500 km?

“Sarei tentato di acquistare una ibrida plug-in, la Volvo XC40, ma vorrei togliermi un dubbio, nella fattispecie sui reali consumi. Mi spiego. Viene indicato un consumo per 100 km di 1,4 litri di benzina, supponendo anche l’intervento del motore elettrico, per un’autonomia dichiarata di 50/60 km circa. Ora: chi fa una percorrenza giornaliera di 90/100 km ha questi consumi? Ma se faccio tragitti più lunghi, per esempio 500 km, quanto effettivamente consuma la macchina? Non credo che basti moltiplicare 1,4 x 5. Chi ha esperienza mi ragguagli. Grazie“. Gianni.

Nella realtà non è un dato su cui far conto, ecco perché…

Da tempo i consumi reali delle plug-in sono nel mirino della UE, che ha fatto trapelare l’intenzione di modificare i test di omologazione, rendendoli più stingenti. La conferma di una situazione poco trasparente è arrivata da una fonte qualificata come l’Enea. Il consumo dichiarato, infatti, riguarda soltanto il combustibile e non considera affatto l’elettricità utilizzata scaricando le batterie mentre si percorre il ciclo di prova. I risultati dello studio dell’ENEA sono comparsi a metà febbraio in un articolo su Repubblica. Si può scordare, comunque, che su tragitti più lunghi delle poche decine di km percorsi solitamente in città il consumo reale sia di un litro e mezzo scarso per 100 km. Appena si pigia un po’ sull’acceleratore, la carica della batteria si esaurisce e si va solo a benzina, con consumi ben superiori. Questo perché le ibride plug-in sono piuttosto pesanti, dovendo portare a spasso due motori. Il problema, sia chiaro, riguarda tutte le Case e non solo la Volvo. E discende da come sono strutturati (male) i test di omologazione.