I consumi della Volvo XC40 secondo Matteo (Valenza)

I consumi della Volvo XC 40 secondo Matteo (Valenza). Il popolare YouTuber, da poco premiato da Vaielettrico, ha aggiunto l’auto svedese alla collezione di test.

I consumi della Volvo: si parte dalla salita, con 2,427 km/kWh

L’offerta di auto elettriche, si sa, è costituita soprattutto da Suv, di tutte le taglie, non certo i veicoli più virtuosi. Non fa eccezione la Volvo, con la XC 40 Recharge e ora con con la nuova C 40. Matteo ha sottoposto il primo modell ad un test nelle solite condizioni: salita, discesa, pianura e autostrada. La prova si è svolta con temperatura esterna di 13,6 gradi, con l’81% di carica iniziale e con one pedali drive inserito. L’auto è dotata di una guida assistita di Livello 2. Siamo sulle strade del bresciano, con un primo tratto in salita fino alle Coste di Sant’Eusebio. Qui i consumi sono stati notevoli: ai 53 di media in un tratto di 8,6 km, la Volvo ha percorso in media 2,427 km/kWh. Recuperando in parte nella successiva discesa: qui in 3,5 km la batteria non solo non ha consumato, ma si è ricaricata dell’1,5%. Nel breve tratto in piano, attraversando Gavardo, la XC 40 ha percorso invece 7,462 hm/kWh, agevolata per la verità da una velocità molto bassa, 41 km/h in media.

In autostrada con 1kWh fai 3,89 km

Ma un’auto del genere, chiaramente, si usa anche per viaggi a velocità più sostenute, in autostrada e fuori. In tangenziale, con il limite ai 90, Matteo ha percorso 11,4 km a una media di 89 km/h, percorrendo 6,451 km con un kWh. Con il salire della velocità, naturalmente, i consumi sono aumentati: ai 109 di media, su un tratto di 7 km, si è passati a 4,201 km/kWh. Infine l’autostrada, sfiorando i 130. Qui per la precisione Matteo ha percorso 6 km a una media di 127 km/h e si è saliti a 3,891 km/kWh. Non sono affatto valori negativi, per un Suv di queste dimensioni, con una massa di oltre due tonnellate. Ma resta il fatto che per essere veramente virtuosi bisognerebbe scegliere architetture di auto diverse, molto più aerodinamiche e performanti. E che offrono comunque spazi interni più che sufficienti per le esigenze della maggior parte di noi.

