I consumi della mia Tesla come li calcolo?

I consumi della mia Tesla li rilevo dal computer di bordo, ma c’è invece chi… “ S ono un felice possessore di Tesla M3 LR, e pongo un quesito relativo ai consumi della mia auto (e di una EV in generale). Sono iscritto a un gruppo-consumi su Telegram e una persona che non ha una EV dice che la procedura che uso per determinare il consumo non è corretto. In sostanza non faccio altro che vedere il consumo dal mio computer di bordo (CDB) alla fine di ogni viaggio, verificandolo anche col rapporto tra km fatti e kWh consumati. Lui dice che questo metodo non è preciso: dovrei fare il calcolo solo dopo essere andato ad una colonnina e aver caricato al 100%. Credo che ci sia una differenza sostanziale tra le due cose (e non collegate tra di loro). Io penso che il CDB dia corretta misurazione del consumo relativo al solo viaggio (comprensiva di tutto…clima…e tutte le altre utenze). Mentre il consumo alla colonnina, caricando al 100%, dia il consumo totale dell’auto compreso tutto (consumo nelle soste con clima, modalità Sentinella e altro). Comprese le perdite tra rete e auto. Quindi si può dire che il consumo nei viaggi sia una cosa (magari con app tipo PCC ancor più preciso), il consumo di energia elettrica che comporta l’auto in generale sia un’altra. È corretto? “. Luca Grandinetti

C’è il dato di guida e il dato totale: ecco la differenza

Risposta. Per dirimere la questione abbiamo chiesto aiuto a un amico di Vaielettrico, Guido Baccarini, proprietario a sua volta di una Tesla Model 3. Ecco la risposta: “È corretto ciò che pensa Luca. Il CDB rileva il consumo di guida, che ha l’auto quando è inserita la marcia. I consumi in sosta NON fanno parte dei consumi di guida. Sono dovuti all’elettronica, comunque attiva a tratti, alla modalità Sentinella o semplicemente al consumo del climatizzatore mentre aspetti qualcuno in auto. O anche alla pre-climatizzazione della batteria o dell’abitacolo. Le varie APP (Teslamate, PCC, J+ PILOT etc.) rilevano le due tipologie: il consumo di guida e il consumo totale, comprensivo di tutto a esclusione delle perdite di carica. J+ Pilot, ad esempio, le rileva ugualmente ma non le totalizza, considerando consumi solo quel che esce dalla batteria, pur tenendone traccia. Poi farei un distinguo sulla “colonnina”: in DC (ricariche fast), le perdite sono trascurabili (max mai avuto in ricarica è stato il 3%, ma spesso parliamo di meno dello 0,5%). In AC le cose cambiano, venendo chiamato in causa il trasformatore on-board, soprattutto se ricarichi molto lenta (tipo 2kW)“.