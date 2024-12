I consumi della Captur plug-in: un lettore marchigiano ha monitorato un anno e 19 mila km con la sua Renault, ricaricando a casa con fotovoltaico. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I consumi della Captur Consuntivo dopo un anno e 19 mila km

“V orrei riportare la nostra esperienza dopo un anno con la Renault Captur Plug-in: percorsi più di 19.000km posso trarre delle conclusioni. Ho convinto la mia compagna a passare da una vecchia Polo 1.4 a gasolio del 2003 che usava abitualmente, a detta sua una vera svolta. La Captur 160 è il modello My 2021, acquistata usata a dicembre 2023 in concessionaria con 28.500 km per 26.000€. 12 mesi di garanzia e un tagliando incluso, la normale prassi per un usato in concessionaria. Viviamo ad Ancona periferia, ricarichiamo a casa (abbiamo un impianto fotovoltaico acquistato lo scorso anno). E ogni giorno si parte con il pieno di corrente, che alla presa monitorata di casa significa massimo 8.6kWh da dare in pasto all’auto. Garantisce i primi 40/50 km reali a seconda della stagione (in inverno il riscaldamento elettrico incide molto) sufficienti per l’80% dei giorni, al resto pensa il termico. Mai caricato alle colonnine: con 3.7kW di assorbimento massimo in AC, non è utile perdere 2/3 ore e togliere spazio alle elettriche “ .

“480 litri di benzina e 2.200 kWh di energia Spesa reale 980 euro”

“ I 19.000km sono stati fatti per lo più in città/ strade provinciali, non è mancato anche qualche viaggio lungo: Trieste, Varese, Lecce. Il serbatoio non è molto capiente (39 litri, se si è appassionati della riserva molto profonda), 700km di autonomia li abbiamo comunque. Ho monitorato attentamente i consumi, registrando i rifornimenti e il cumulativo mensile delle ricariche. Per farla breve: 480 litri di benzina e 2.200kWh di elettricità per una spesa reale di 980 euro . L’esperienza di guida è ottima, in elettrico la Captur da il suo meglio, 64 Cv della parte elettrica non sembrano molti, ma svolgono egregiamente il lavoro per le strade collinari della zona, Con il termico perdi la magia dell’elettrico, ma resta comunque un’esperienza piacevole. Una plug-in è una soluzione ottima per coloro che vogliono avvicinarsi (parzialmente) all’elettrico. Importante però che abbiamo una presa per caricarla e sfruttarla al meglio “ . Gabriele Gatti

I consumi della Captur? Questo è l’uso corretto di una plug-in, ma le elettriche…

Risposta. Apprezziamo il fatto che Gabriele abbia la delicatezza (rara) di non occupare le colonnine pubbliche per ore e ore, vista la bassa potenza a cui ricarica la sua Captur. Per il resto possiamo solo prendere atto del fatto che quello descritto è l’utilizzo più corretto per un’ibrida plug-in, sfruttando al meglio la batteria. Ma non possiamo non aggiungere che a 26 mila euro si trovano ottime occasioni anche nell’elettrico usato, con autonomia più che sufficienti per il tipo di utilizzo descritto. E con un piacere di guida a nostro avviso ben superiore, oltre che con ricariche in tempi ben più ristretti. Gabriele ci aveva inviato anche una grande tabella con tutti i consumi di un anno, che purtroppo non riusciamo a riprodurre per ragioni di spazio.