I consigli di Scame per le flotte elettriche in un webinar aperto alle domande di tutti, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 11. Interverrà Gerald Avondo, Head of Product and Services e-mobility. Questo il LINK per partecipare.

Sono le flotte aziendali a dare una spinta decisiva alla crescita del mercato delle auto elettriche (nel complesso 29.745 immatricolazioni nei primi 4 mesi del 2025). Ma il passaggio ad auto ad emissioni zero non può essere vissuto come una complicazione da chi viaggia per lavoro. E questi webinar servono proprio a spiegare come questa transizione possa avvenire in modo indolore. E, anzi, fruendo dei vantaggi delle auto a batterie.

Tanto più se a offrire assistenza e consulenza è un’azienda che è nel mondo dell’elettrico da sempre come Scame. Possiamo già anticipare alcune delle domande che faremo ad Avondo, fermo restando che potrete a vostra volta porre i vostri di quesiti in diretta durante il webinar.

Ecco alcuni dei temi che tratteremo

1) Con la normativa fiscale 2025 che favorisce l’utilizzo di auto in uso promiscuo c’è un risveglio delle acquisizioni di auto elettriche da parte di flotte aziendali? 2) Una delle resistenze da parte dalla aziende nel passaggio all’elettrico è motivata dal timore di andare incontro a maggiori complessità nella gestione delle flotte, in particolare per quel che riguarda la ricarica. Come si può semplificare il processo?

3 ) Il vostro consiglio è di far sì che le azienda gestiscano tutto in proprio o invece che deleghino a uno specialista del settore, come Scame, la gestione dell’intero processo di ricarica dentro e fuori l’azienda? 4) Sta aumentando in maniera significativa il numero delle aziende in grado di offrire alle proprie flotte e ai propri dipendenti la possibilità di ricaricare? 5) Su che cosa state lavorando per rendere il processo di ricarica sempre più semplice ed efficace?