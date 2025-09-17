I concessionari sanno vendere l’elettrico? La pagella dei marchi

I concessionari sanno vendere l’elettrico? Danno le informazioni giuste ai clienti? Adiconsum anticipa i risultati del Mistery Shopping effettuato in 60 concessionari di auto in tutta Italia.
I concessionari sanno vendere…? Solo 7 su 60 raggiungono la sufficienza
La valutazione complessiva non è positiva. E c’era da aspettarselo, a giudicare dalle tante lamentele pubblicate negli anni su Vaielettrico. Solo 7 concessionari su 60 hanno raggiunto la sufficienza nella valutazione complessiva, il 12% del totale. Nessuno ha ottenuto il livello “ottimo”. E il miglior risultato (ottenuto da Stellantis) è inferiore alla metà del punteggio massimo (128,5 su 280 punti). Questo evidenzia grandi difficoltà nella vendita di auto elettriche e la necessità di ulteriori miglioramenti. Dall’indagine sono state escluse le Case auto che, come Tesla, effettuano vendite solo online o che propongono solo auto elettriche. Il Mystery Shopping si è svolto in aprile e maggio 2025. Il primo crierio esaminato era relativo ad “Accoglienza ed esposizione”. Solo 3 concessionari hanno raggiunto la sufficienza. Questa sezione valutava il tempo di accoglienza, la cordialità del venditore e l’esposizione dei veicoli elettrici rispetto a quelli endotermici.
Posso solo confermare che quando sono andato dal grande concessionario multimarche che trattava MG ed ho acquistato la MG4, ho capito che ci sono riuscito perché ero assolutamente deciso. Se avessi manifestato la benché minima incertezza mi avrebbero dirottato su un veicolo non elettrico. Lo stesso, se non peggio, mi è capitato quando ho chiesto un test drive della Dacia Spring in una concessionaria Renault. Comunque confermo la votazione su MG.