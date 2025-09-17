I concessionari sanno vendere l’elettrico? La pagella dei marchi

I concessionari sanno vendere l’elettrico? Danno le informazioni giuste ai clienti? Adiconsum anticipa i risultati del Mistery Shopping effettuato in 60 concessionari di auto in tutta Italia. I concessionari sanno vendere…? Solo 7 su 60 raggiungono la sufficienza La valutazione complessiva non è positiva. E c’era da aspettarselo, a giudicare dalle tante lamentele pubblicate negli anni su Vaielettrico. Solo 7 concessionari su 60 hanno raggiunto la sufficienza nella valutazione complessiva, il 12% del totale. Nessuno ha ottenuto il livello “ottimo”. E il miglior risultato (ottenuto da Stellantis) è inferiore alla metà del punteggio massimo (128,5 su 280 punti). Questo evidenzia grandi difficoltà nella vendita di auto elettriche e la necessità di ulteriori miglioramenti. Dall’indagine sono state escluse le Case auto che, come Tesla, effettuano vendite solo online o che propongono solo auto elettriche. Il Mystery Shopping si è svolto in aprile e maggio 2025. Il primo crierio esaminato era relativo ad “Accoglienza ed esposizione”. Solo 3 concessionari hanno raggiunto la sufficienza. Questa sezione valutava il tempo di accoglienza, la cordialità del venditore e l’esposizione dei veicoli elettrici rispetto a quelli endotermici. Batteria, autonomia e ricarica: poche informazioni, spesso sbagliate

Su un tema cruciale come “Informazioni su batteria e autonomia” nessun concessionario ha raggiunto la sufficienza. La sezione analizzava autonomia del veicolo, tipo di batteria, capacità, durata e informazioni sulla garanzia, quest’ultimo fondamentale per i diritti del consumatore. Sebbene vengano fornite indicazioni sull’autonomia media, la maggior parte dei venditori si dimostra poco preparata su dettagli tecnici. Come la chimica della batteria, la durata e i cicli di ricarica. Anche nella sezione “Informazioni sulla ricarica” nessun concessionario ha raggiunto la sufficienza. Qui si valutavano tipi di caricatori (AC/DC), tempi di ricarica, stima dei costi e infrastrutture di ricarica. Solo il 56,7% dei concessionari ha fornito indicazioni corrette sulle potenze di ricarica del caricatore a bordo. E il 53% non ha offerto informazioni personalizzate sulla zona del cliente o sulla presenza di colonnine in autostrada.

I concessionari sanno vendere…? Male anche sulle esigenze dei clienti

Su “manutenzione/gestione” solo un concessionario ha superato la sufficienza, mentre 39 hanno ricevuto la peggiore valutazione. La sezione analizzava costi di manutenzione, perdite di autonomia nel tempo e tecnologie come V2L, V2H o V2G. Circa il 60% dei concessionari non fornisce informazioni sulla manutenzione e oltre l’84% omette dettagli su tecnologie utili presenti nei veicoli, sia attuali che future. Su “Analisi delle esigenze del cliente”, infine, solo 2 concessionari hanno raggiunto la sufficienza. La sezione esaminava la spiegazione dei termini tecnici, l’attenzione al budget, alle esigenze di utilizzo e la promozione delle auto elettriche rispetto a quelle tradizionali. Da notare che i venditori che utilizzano auto elettriche, personalmente o in famiglia, dimostrano maggiore preparazione e capacità di promuovere questa tecnologia. Gli altri, invece, mancano di formazione tecnica adeguata e tendono a suggerire motori tradizionali o ibridi.

