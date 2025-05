Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I concessionari d’auto contro “la lobby dell’elettrico” che imporrebbe il passaggio alle sole auto a batteria, questo poi… La sortita dei rivenditori dopo la presa di posizione del duo John Elkann (Stellantis) – Luca De Meo (Renault).

I concessionari d’auto: “Finalmente si parla di neutralità tecnologica e rispetto della domanda”

A entrare in campo, a gamba tesa, è stato il n.1 della Federazione dei concessionari Federauto, Massimo Artusi, commentando l’intervista rilasciata dai due top manager. “L’intervista rilasciata da John Elkann e Luca De Meo sulle politiche europee per la transizione ecologica segna un clamoroso cambiamento di rotta nella posizione dei costruttori di autoveicoli nella lunga e tormentata vicenda della decarbonizzazione dei trasporti imposta per legge”, ha detto Artusi. “Il fatto che due tra i massimi esponenti di due case costruttrici, che rappresentano insieme il 30% del mercato, chiedano all’Europa una fulminea revisione di rotta in nome della ‘neutralità tecnologica’ e del ‘rispetto della domanda’ rompe un fronte che finora, sia pure con frequenti mugugni e crescenti perplessità, si era di fatto allineato alle utopiche scelte di una Commissione soggiogata dalle lobby dell’elettrico. Fornendo a queste scelte un puntello determinante”.

Plauso alle richieste avanzate alla UE da John Elkann e Luca De Meo

Non si sa bene quale sia questa lobby dell’elettrico, visto che finora a dettar legge sono state ben altre lobby. In particolare quella proprio dei costruttori, reduce dal clamoroso e indimenticao infortunio del Dieselgate, e quella ancor più potente dell’industria petrolifera. Ma Artusi, a costo di sfidare ancor più il ridicolo, alza ancora il tiro: “Oggi, invece possiamo dire che una parte importante, per numeri e per tipo di veicoli, dell’industria europea dell’automotive ha chiesto di modificare le politiche europee. Avendo ‘scoperto’, e dichiarato esplicitamente che tali politiche finiscono per favorire le vetture più complesse, pesanti e costose. Penalizzando invece quelle più piccole che costituiscono la polpa del mercato”. Come tutti sanno, ma non il presidente dei concessionari, in questo trend a fare auto sempre più pesanti e costose l’elettrico non c’entra nulla. È un trend che va avanti da decenni, legato in particolare alle normative sulla sicurezza.

Certo che parlare di lobby dell’elettrico dopo tutto quel che han fatto petrolieri e costruttori…

“Poco importa, in questo momento, che si tratti di concetti che Federauto ha sostenuto e ribadito con ferma convinzione in tutti questi anni”, ha concluso Artusi. “Quel che conta è che anche i costruttori hanno cominciato ad accorgersi che il re è nudo“. Ora sarà anche vero che il re è nudo, ma anche il presidente dei concessionari non se la passa benissimo. Nel mercato dell’auto europeo, Italia inclusa, è in atto da anni una marcia indietro in cui l’elettrico ha responsabilità zero. Nessuno, oggi come ieri, è obbligato ad acquistare un’auto a batterie. Se le vendite calano, è perché i prezzi di tutte le motorizzazioni sono saliti in modo vertiginoso, di pari passo con la crescita delle dimensioni delle auto e della moda dei Suv. Moda, quest’ultima, accompagnata da costruttori e concessionari con immenso piacere, per i maggiori margini che questi veicoli assicurano. Non a caso due leader come Stellantis e Renault escono da un 2024 sontuoso per quel che riguarda i bilanci delle loro aziende. Ora ci sono i cinesi, sempre più aggressivi, con cui fare i conti, non solo nell’elettrico. E sono guai. Ma fa troppo comodo dare la colpa all’elettrico, l’alibi di sempre. Anche se siamo certi che non tutti i concessioanri la pensino come l’ineffabile Artusi.

Ricarico con la tessere virtuale (2) Provo con Enel X, funzionerà? Guarda il nuovo VIDEO di Luca Palestini

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico