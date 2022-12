I Comuni e le ricariche: ora c’è la guida facile, realizzata per chi vuole installare nel proprio territorio le colonnine ad uso pubblico. Con dati tecnici e normativi.

I Comuni e le ricariche: dove metterle, con quali potenze…

È l’associazione che raccoglie gli stakeholder del settore, Motus-E, a rendere disponibile on-line il Vademecum per i Comuni intenzionati a realizzare ricariche sul proprio territorio. La Guida include una serie di informazioni base-sulle varie modalità di ricarica e sul ruolo e il significato di sigle ancora misteriose per molti amministratori. Come Cpo (Charging Point Operators, ossia chi si occupa di gestire, manutenere e operare le infrastrutture di ricarica) e MSP (chi offre il servizio e gestisce i pagamenti). Approfondendo concetti come interoperabilità, ricarica off-grid (tramite sistemi di accumulo) e vantaggi della tecnologia Vehicle To Grid. Inoltre il documento tratta in maniera specifica il processo di identificazione dei siti destinati alla realizzazione di una stazione di ricarica. Con tutti gli elementi da valutare, come la domanda da parte degli utenti, le zone maggiormente trafficate e gli investimenti necessari per offrire colonnine di potenza adeguata. Oltre a consigli utili, con delle best practice da seguire, incluso il coinvolgimento dei Cpo per identificare location ideali.

Tutto nel vademecum online di Motus-e

Il vademecum ha un taglio molto operativo, trattando una serie di esempi pratici. E vagliando tutte le varie opzioni che i Comuni possono percorrere con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura. Si va dalla realizzazione di una mappatura per identificare i luoghi più strategici. Fino ai protocolli di intesa con cui coinvolgere operatori privati che si occupino poi della realizzazione delle stazioni. Infine il documento di Motus-E (a questo link la mappatura più recente delle colonnine in Italia) include un’appendice con le principali normative che regolano l’installazione delle infrastrutture. Con un capitolo dedicato alla manutenzione degli stalli.

