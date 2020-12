I Comuni del Gran Paradiso con lo sharing elettrico

I Comuni del Gran Paradiso, in Valle D’Aosta, sperimentano lo sharing elettrico. Il progetto si chiama MobiLab, le auto saranno due Hyundai Kona EV.

I Comuni del Gran Paradiso con due Hyundai Kona

Uno sharing a emissioni zero d’alta quota voluto dall’Unité des Communes valdotaines. Il progetto è finanziato dal Programma Interreg V-A Alcotra 2014-2020 e ha una durata di 12 mesi. Visto il contesto in cui i mezzi verranno utilizzati, era inevitabile che la scelta cadesse su un Suv. Le due Kona EV sono messe a disposizione da Marche Smart Mobility – MaSMo , start-up di Ancona che già gestisce sharing e noleggio elettrico nel capoluogo marchigiano. MaSMo, fondata da tre imprenditrici, supporterà l’Unité Grand-Paradis lungo tutto l’arco del progetto. Saranno monitorati il comportamento e le esperienze degli utilizzatori principali dei mezzi, attraverso rilevazioni mensili di dati qualitativi. E, la cosa più interessante, valutando le performance dei mezzi elettrici in montagna, con alti consumi in salita e frenata rigenerativa in discesa.