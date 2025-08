I clienti più soddisfatti della propria EV? XPENG scalza Tesla

Il costruttore cinese XPENG scalza Tesla in vetta alla classifica dei brand elettrici più apprezzati dai rispettivi clienti. E’ il primo costruttore cinese a conquistare il primato nel prestigioso sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti EV europei condotto dalla tedesca USCALE GmbH, dopo dieci anni di predominio Tesla. Seguono Porsche, Polestar e BMW, con Tesla solo quinta

Prima in autonomia reale, ricarica, innovazione. Lo dice USCALE

La società tedesca, specializzata nelle ricerche di mercato sull’auto elettrica, ha interpellato oltre 5.000 proprietari di veicoli elettrici in Germania, Austria e Svizzera. XPENG conquista il primo posto assoluto grazie ai successi in molte aree chiave come autonomia reale, prestazioni di ricarica e innovazione tecnologica.

Alla domanda “Quanto è probabile che raccomanderai il marchio della tua auto a un amico o a un collega?”, su una scala da zero a dieci l’81% dei proprietari XPENG ha risposto con un punteggio di 9-10. Questo risultato supera nettamente la media del settore EV, in cui solo il 50% dei partecipanti rientra nella categoria dei “promotori” (punteggi 9-10), contro il 17% che ha dato valutazioni scarse o molto basse, da 0 a 6 (“detrattori”).

«Questo riconoscimento da parte dei consumatori europei conferma il nostro impegno nel concepire e produrre veicoli elettrici intelligenti e orientati all’utente – ha dichiarato Brian Gu, Vice Chairman & President di XPENG -. Il nostro approccio di ricerca e sviluppo, integrato e verticale sull’elettrico, ci consente di affrontare problemi concreti come l’ansia da autonomia e l’affidabilità della ricarica».

XPENG (qui il sito italiano) è presente oggi in 18 Paesi europei. In Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia le vendite sono iniziate a giugno 2025. Il marchio XPENG in Italia è commercializzato da ATFlow, la newco integralmente dedicata all’attività di importazione e distribuzione di nuovi brand.

In Italia da giugno con i SUV G6 e G9

Il SUV coupé 100% elettrico XPENG G6 è disponibile a partire da 43.670 euro chiavi in mano (in promozione lancio fino a fine settembre a 39.700 euro, messa su strada e IPT escluse) con differenti configurazioni di batteria, trazione e autonomia. Il grande SUV G9 è disponibile nella versione Standard Range a partire da 61.170 euro chiavi in mano (in promozione lancio fino a fine settembre a 55.790 euro, messa su strada e IPT escluse).

Axel Sprenger, Fondatore e Direttore Generale di USCALE GmbH, ha commentato: «Per lungo tempo lo scetticismo che ha accompagnato le scelte di molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici era in parte giustificato. Ma oggi non è più così: i costruttori hanno compiuto enormi progressi e hanno mantenuto le loro promesse e la nuova generazione di auto elettriche è già protagonista della scena. Per chi vuole acquistare un EV, questo è un momento propizio e il messaggio per l’industria è chiaro: continuate su questa strada e non abbassate la guardia!».

Fondata nel 2014, XPENG è tra le massime espressioni di mobilità guidata dall’IA. Progetta, sviluppa, produce e commercializza veicoli elettrici intelligenti. Sviluppa internamente la sua tecnologia avanzata di assistenza alla guida (ADAS) e il sistema operativo intelligente in-car, insieme ai sistemi fondamentali del veicolo come il gruppo propulsore e l’architettura elettrica/elettronica (EEA). Con sede a Guangzhou, Cina, produce nei suoi stabilimenti di Zhaoqing e Guangzhou. E’ quotata alla Borsa di New York (NYSE: XPEV) e alla Borsa di Hong Kong (HKEX: 9868).

E’ oggi il settimo produttore di auto elettriche al mondo con poco più di 94 mila auto vendute nel primo trimestre del 2025.