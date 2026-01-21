I cinesi ci invadono con le loro auto. Allarme della UIL, con una ricerca che mostra quanto è aggressiva la penetrazione dei marchi made in Cina. Non solo nell’elettrico, ma anche nelle auto termiche.

I cinesi ci invadono: “Già nel 2025 hanno venduto 100 mila macchine”

“Per anni abbiamo avvertito il Governo sul rischio dell’invasione di auto cinesi nel nostro mercato e in Europa. Grazie a costi più bassi che minano la concorrenza. Oggi, con la nostra ricerca, dimostriamo numeri alla mano che quel rischio è diventato realtà. E c’è bisogno di una scossa immediata per evitare un disastro occupazionale, sociale e industriale senza precedenti‘. Parole di Rocco Palombella, segretario generale Uilm, sulla ricerca condotta dalla Uilm nazionale. Elaborando i dati pubblicati da Unrae, sulla vendita di auto cinesi in Italia, sottolineando che “i dati sulle immatricolazioni in Italia del 2025 delineano un quadro drammatico per l’industria automobilistica nazionale. Il mercato complessivo registra una piccola flessione e la produzione crolla ai livelli del Dopoguerrra. Mentre i gruppi cinesi raggiungono una crescita senza precedenti sia nell’elettrico che nel termico“.

A Stellantis: “Servono più modelli made in Italy, soprattutto ibridi”

Secondo la ricerca, a fronte di un calo generale delle vendite del 2,1% rispetto al 2024, i marchi cinesi hanno più che raddoppiato. Raggiungendo una quota di mercato totale del 6,5% con poco meno di 100.000 veicoli. “Anche qui la produzione italiana è presente solo con due modelli tra i primi 50 più venduti nel nostro Paese: un disastro senza precedenti“, ha detto Palombella. Aggiungendo: “Siamo in una tempesta perfetta. Senza interventi immediati, rischiamo di perdere una filiera fondamentale”. La richiesta a Stellantis è di “nuovi modelli, prioritariamente ibridi, in tutti gli stabilimenti italiani. Per rilanciare la produzione e salvaguardare l’occupazione e l’anticipo del piano industriale. “Chiediamo all’Unione Europea di cancellare le regole assurde del Green Deal e e sostenere la produzione interna. Prima di considerare la rimozione dei dazi alla Cina. Al Governo diciamo che il tempo delle passerelle è finito“, ha detto.