I centri commerciali battono i benzinai nella ricarica. Da tutta italiana ci arrivano segnalazioni di nuove installazioni, come confermano qui Carlo e Silvio, due lettori. Vaielettrico risponde. Per segnalazioni e quesiti: info@vaielettrico.it

I centri commerciali battono i benzinai: altre installazioni a Pordenone e a Carpi

“V olevo segnalare per una volta qualche cosa di insolito e positivo. Al parcheggio della SME di Pordenone tutti gli spazi hanno una colonnina frontale. Saranno un centinaio. Non sono ancora collegate, ma chiaramente questa scelta faciliterà i clienti dell’area commerciale in futuro. Quelli in foto sono una minima parte, dove il parcheggio era vuoto “. Carlo De Pieri — “C ontinuo a leggere che mancano le ricariche e che quindi il passaggio all’auto elettrica non si può fare. Beh, qui a Carpi nel centro commerciale Belgioioso ne installano dieci di colonnine, in aggiunta a tutte quelle che già ci sono nel territorio messe dai gestori normali, come Hera. A parte qualche Zoe, 500 e Tesla, non è che di altre auto elettriche ne vedo molte. Finirà che ci sono più colonnine che clienti “. Silvio Reggiani.

Fai la spesa e ricarichi, a prezzi competitivi…

Risposta. Chi gestisce i centri commerciali ha capito da tempo che la ricarica delle auto elettriche è una grande opportunità. Si attraggono nuovi clienti, che trovano comodo ricaricare l'auto (spesso a prezzi molto competitivi) mentre fanno la spesa o mangiano un boccone. Alcune catene, come Lidl o IPER, sono arrivare addirittura a offrire il rifornimento gratis, con qualche furbacchione che se n'è poi approfittato un po' troppo. L'impressione è invece che le stazioni di servizio tradizionali non siano state altrettanto pronte nel cavalcare il nuovo che avanza. Ormai è riduttivo parlare di benzinai: resistono i più attrezzati, che hanno ristorazione, negozi e altro. E anche per questi la ricarica dell'auto elettrica sarebbe un'opportunità per vendere di tutto, durante la mezz'ora in cui si sosta. L'ENI si è comprata Be Charge e si sta muovendo per conto suo, anche se se ne sa poco o nulla. Qualcosa ha fatto Api-IP, qualcosa Tamoil, ma i centri commerciali sembrano avere un altro passo.