I carmaker europei investono sulle elettriche, ma fuori dall’Europa

Analizzando gli annunci di investimenti in veicoli elettrici, batterie e ricarica di 19 case automobilistiche globali tra il 2021 e il 2023 T&E quantifica un totale di 265 miliardi di euro (150 miliardi solo l’anno scorso).

Lo studio parte dai dati di mercato. Dal 2019, si legge «le vendite globali di BEV sono cresciute rapidamente da 1,6 milioni a 9,6 milioni di auto nel 2023, ovvero circa il 15% del mercato globale. Le case automobilistiche hanno investito in veicoli elettrici e batterie in una corsa all’elettrificazione guidata dalle normative globali, compresi gli standard UE sulla CO2 delle auto».

Sono alcuni dei dati contenuti in uno studio di Transport & Environment (T&E) , l’organizzazione ambientalista indipendente europea.

Gli Stati Uniti attraggono più investimenti dall’estero grazie ai generosi sussidi alla produzione locale concessi dall’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti del 2022 sostiene T&E. Viceversa in Europa l’80% proviene da carmaker europei, mentre Tesla, Geely, Nissan e Ford investono sulle auto elettriche il 20% rimanente. Questo indica una scarsa attrattività dell’Europa come location per la produzione di veicoli elettrici.

Il caso Stellantis: solo il 10% degli investimenti è destinato all’ Europa

Tra le case automobilistiche che hanno investito in Europa, solo 6 (BMW, JLR, Renault, Mercedes, Nissan e VW) hanno indirizzato più del 50% dei loro investimenti verso l’Europa. La principale casa automobilistica europea, Stellantis, ha indirizzato solo il 10% degli investimenti annunciati verso l’Europa, collocandone invece il 74% nel Nord America.

…e l’Italia resta a secco

Regno Unito, Germania e Spagna sono stati i maggiori beneficiari, assicurando il 71% degli investimenti annunciati per l’Europa. L’Italia si aggiudica meno del 5% del totale e dieci volte in meno della Germania, 7 in meno della Spagna, la metà esatta dell’Ungheria.

L’Italia, un importante polo produttivo per Stellantis, è riuscita ad attrarre infatti solo 1,3 miliardi di euro. E questo investimento sembra ora essere ritardato.

L’automotive europea è a rischio

«Ciò dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per l’Europa _conclude T&E -: la sua attuale mancanza di una strategia industriale coerente per i veicoli elettrici per competere con la Cina e gli Stati Uniti sta ostacolando gli investimenti anche da parte delle stesse case automobilistiche nazionali».

Altro campanello d’allarme per l’automotive europeo è il rallentamento degli investimenti sui veicoli elettrici l’anno scorso.

In rapporto alle vendite i carmaker europei investono oggi sulla filiera delle auto elettriche meno delle case automobilistiche statunitensi. In media le case automobilistiche europee hanno investito 3.840 euro per auto venduta, rispetto ai 4.970 euro delle case automobilistiche statunitensi.

Questo potrebbe pregiudicare il mantenimento a lungo termine dei posti di lavoro nell’industria automobilistica europea mentre il mercato auto mondiale si sposta verso i veicoli elettrici.

Transport & Environment conclude con tre suggerimenti per i decisori politici, all’indomani del voto per il Parlamento europeo.

Tre mosse per cavalcare il cambiamento

Mantenere l’ambizione degli standard UE sulla CO2 delle auto, compreso l’obiettivo del ban alle termiche entro il 2035. Ciò è fondamentale per fornire alle case automobilistiche la certezza normativa. Introdurre anche in Europa un pacchetto di incentivi all’industria automobilistica “verde” di almeno 1.000 miliardi di euro. Sostenere e premiare la produzione locale, non attraverso il protezionismo (dazi) bensì con piani di produzione accelerati di veicoli elettrici. Per esempio attraverso norme ambiziose sull’impronta di carbonio delle batterie, come viene attualmente fatto in Francia con il suo concetto di “eco-score”.

