I carburanti sintetici sono la soluzione? Vediamo i test…

I test di laboratorio di IFP hanno simulato la guida nel mondo reale (WLTC e RDE) per misurare le emissioni di diversi tipi e-Fuel in una Mercedes Classe A A180. Le emissioni sono state confrontate con quelle rilasciate con la stessa auto rifinita con benzina E10 EU standard. L’esame degli inquinanti mostrano anzitutto che:

Non è stata osservata differenza nelle emissioni di NOx per nessuno degli e-Fuel testati in laboratorio o in prove su strada rispetto all’odierno carburante a benzina. Ciò significa che i combustibili sintetici emettono la stessa quantità di inquinanti da NOx dei combustibili fossili. Quindi, secondo l’IFP e T&E, l’uso dell’eFuel nelle auto avrà impatto minimo sulle emissioni di NOx, al centro dell’inquinamento tossico da NO2 nelle città europee.

Solo un gioco di prestigio per salvare i motori attuali?

In tutti i test è stata osservata una sostanziale diminuzione delle emissioni di particolato . Il numero di emissioni di particelle (PN) maggiori di 10 nm è diminuito del 97% nel test di laboratorio e dell’81-86% nel ciclo di test RDE. Sebbene questo sia stato un miglioramento significativo rispetto al combustibile fossile testato – molte volte al di sotto del limite legale – il numero molto elevato di particelle emesse dallo scarico in primo luogo significava che l’inquinamento da particelle era lungi dall’essere eliminato. Anche con l’uso di miscele di benzina al 100%, sono stati rilasciati almeno 2,2 miliardi di particelle per ogni km percorso. Non è stata osservata alcuna differenza nelle emissioni di massa di particelle (PM).

“Emissioni di monossido di carbonio più elevate”

Le emissioni di monossido di carbonio tossico erano molto più elevate con le miscele di benzina elettronica testate, assicura l’IFP. Le emissioni erano fino a quasi 3 volte superiori nel test WLTC di laboratorio e 1,2-1,5 volte superiori nel test RDE rispetto ai combustibili fossili. L’aumento maggiore delle emissioni si è verificato alla prima accensione del motore, cosa che accade spesso nelle città. Le emissioni di idrocarburi , ovvero composti chimici nocivi costituiti da idrogeno e carbonio, sono diminuite del 23-40% nel test WLTC. Ma non è stata osservata alcuna differenza nel test RDE a causa delle basse emissioni per tutti i combustibili. Le emissioni di aldeidi pericolose ma non ancora regolamentate – acetaldeide e formaldeide – sono diminuite con l’uso di combustibili elettronici quando il motore è stato acceso per la prima volta. Ma non è stata osservata alcuna differenza significativa nel test complessivo.

IN CONCLUSIONE. Le emissioni di ammoniaca di due miscele di eFuel sono quasi raddoppiate nel test RDE. Con punte particolarmente aumentate dopo la prima accensione del motore (avviamento a freddo) che si verifica frequentemente nelle città. Questi risultati indicano che alcune miscele di e-petrol possono causare un aumento delle emissioni di ammoniaca, precursore dell’inquinamento da PM2,5. Nel complesso, i test IFP mostrano che la benzina sintetica non è un carburante pulito. E, al di là delle particelle, farà poco per ridurre le emissioni di inquinanti tossici sia regolamentati che non, rispetto al carburante utilizzato oggi.