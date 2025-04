Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I Carabinieri in Jeep Avenger: consegnata a Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina, la prima delle 176 full electric destinate alla flotta dell’Arma.

I Carabinieri in Jeep: 46 vetture per il Giubileo, il resto in tutt’Italia

Le Avenger, con configurazione specifica, verranno destinate alle stazioni Carabinieri di tutta Italia per il controllo del territorio. La fornitura fa parte della gara pubblica Consip, “Accordo Quadro per veicoli con relativi servizi connessi, accessori e opzionali – Veicoli 2″. Il primo lotto (46 vetture) sarà assegnato alle Stazioni Carabinieri dislocate nella Capitale per l’impiego in occasione del “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025”. Mentre le successive forniture (130 vetture) saranno assegnate alle Stazioni Carabinieri delle principali città, ove i vincoli antinquinamento ambientali sono soggetti a maggiori restrizioni. La Avenger utilizza i sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control, con cui avanzare quando il fondo stradale diventa difficile. “I 4,08 metri di lunghezza uniti all‘angolo di sterzata di soli 10,5 metri possono fare la differenza nell’uso a cui la vettura sarà destinata dalle stazioni dell’Arma“, scrive Stellantis in un comunicato.

Obiettivo: emissioni zero senza sacrificare l’efficienza operativa

L’evento di consegna si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni e della n.1 di Stellantis Italia, Antonella Bruno. L’obiettivo che perseguono i Carabinieri con le auto di servizio è duplice. Da un lato ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso le emissioni zero. Dall’altro mantenere inalterata l’efficienza operativa dei veicoli che saranno impiegati in prima linea per le esigenze di sicurezza dei cittadini. L’autonomia dell’Avenger raggiunge i 400 km nel ciclo medio WLTP e può arrivare fino a 550 km in città. Nei primi tre mesi del 2025 la Avenger si è piazzata al sesto posto tra le auto elettriche più vendute in Italia, con 691 immatricolazioni. Lo stesso modello nella motorizzazione ibrida ha registrato invece 6.789 immatricolazioni.

