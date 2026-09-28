

















Dietro la silhouette filante di ogni veicolo elettrico si nasconde un universo invisibile ma straordinario di competenze, ingegneria di precisione e manifattura d’eccellenza. Dai sistemi di retrofit omologati che ridanno vita alle auto iconiche, fino agli algoritmi di guida autonoma e ai powertrain di ultima generazione, il Made in Italy gioca un ruolo da protagonista assoluto. La categoria “I campioni della filiera elettrica” dei Vaielettrico Awards premia le eccellenze industriali e tecnologiche del nostro Paese. Quelle aziende e centri di ricerca che rendono possibile la transizione energetica giorno dopo giorno.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione delle diverse competenze e innovazioni che compongono la filiera elettrica italiana.

Panda Nova Energia di ElectroFit Systems Srl

Panda Nova Energia trasforma la Fiat Panda di prima generazione, disegnata da Giorgio Giugiaro, in un veicolo elettrico attraverso il retrofit. Nata dal Politecnico di Torino, di cui ElectroFit Systems è spin-off, punta a rendere la transizione più accessibile recuperando auto esistenti. Il motore elettrico da 32 kW mantiene 5 posti e fino a 1.000 litri di capienza, con autonomia dichiarata superiore a 100 km e ricarica in meno di 4 ore tramite Schuko. Integra connettività e gestione tramite smartphone. Già omologata dal Ministero dei Trasporti, propone il retrofit come alternativa industriale replicabile alla rottamazione.

Robosharing: guida autonoma e sharing mobility di PIKYRENT SRL

Robosharing è un progetto di Auriga, Pikyrent e team AIDA del Politecnico di Milano che combina veicoli elettrici, guida autonoma a bassa velocità e piattaforma SaaS B2-Ride. Il modello Pick-Me Mobility permette al veicolo di raggiungere autonomamente l’utente nel punto di ritiro. L’automazione riguarda soprattutto gli spostamenti logistici, come riposizionamento e rientro agli hub, mentre l’utente guida durante il noleggio. Il progetto mira a ridurre costi operativi, tempi di inattività e inefficienze nella distribuzione della flotta, rendendo lo sharing più efficiente e accessibile. Un proof of concept integra richiamo tramite app, noleggio e rientro autonomo.

Piattaforma McFly e Motocicletta Supersportiva Emula di 2 electron S.r.l.

2electron ha sviluppato McFly, una piattaforma hardware e software brevettata che permette ai veicoli elettrici di replicare comportamento, suono e sensazioni dei motori endotermici con cambio meccanico. Attraverso un digital twin della trasmissione, il sistema simula cambi di marcia, freno motore, vibrazioni e limitatore di giri. La tecnologia è stata applicata anche alla motocicletta concept Emula, capace di assumere diverse personalità motoristiche. Una soluzione pensata per portare nuove esperienze di guida nell’elettrico.

Dal retrofit omologato su scala industriale alle piattaforme per la guida autonoma applicata allo sharing, le iniziative in gara mettono in luce il valore delle competenze ingegneristiche e tecnologiche italiane. Un patrimonio industriale che abbinando ricerca accademica e capacità manifatturiera offre soluzioni applicabili lungo tutta la catena del valore della mobilità elettrica.

I componenti della giuria valuteranno l’impatto tecnico, l’innovazione e il potenziale di mercato di ciascun progetto. Sostenete l’eccellenza della filiera votando la proposta che ritenete più significativa per l’assegnazione del Community Award.

I vincitori saranno proclamati il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele.