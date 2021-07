I camion di Renault Trucks ricaricano con Enel X. Firmata a Roma una partnership tra le due società, per offrire soluzioni integrate ai clienti.

I camion di Renault con ricariche private fino a 50 kW

Renault Trucks è pronta ad offrire una gamma completa di veicoli elettrici, dalle 3,5 alle 27 tonnellate. Ma è convinta che serva anche altro: accompagnare i clienti nella transizione verso una mobilità a zero emissioni con un’assistenza a 360°. E a chi sceglierà di acquistare veicoli commerciali leggeri e pesanti elettrici, proporrà varie opzioni con le tecnologie di ricarica di Enel X. Si va da Juice Pack Basic a Juice Pack Medium, da Juice Pack Pro a Juice Pack Premium. In base alla soluzione prescelta, si può aver accesso a servizi come l’utilizzo della piattaforma JuiceNet Manager per monitorare le infrastrutture di ricarica in ambito privato. Oltre all’acquisto, installazione e manutenzione di diverse tipologie di prodotti in base all’esigenza:

la JuiceBox , infrastruttura di ricarica domestica

, infrastruttura di ricarica domestica la JuicePole da 22+22 kW

da 22+22 kW la JuicePump con una potenza fino a 50 kW.

Una gamma di mezzi fino a 27 tonnellate

“La collaborazione con Renault Trucks è un passo importante. Dimostra come con l’elettrico si possano coprire tutti i bisogni di mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano”, spiega Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia “Da oggi i mezzi di Renault Trucks potranno contare sulle nostre soluzioni di ricarica che contribuiscono al processo di elettrificazione dell’intero comparto. L’obiettivo di Enel X è permettere a tutti di guidare un veicolo elettrico in maniera comoda e sicura, grazie a una rete di infrastrutture che soddisfi ogni esigenza”. Aggiunge Pierre Sirolli, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia. “Stiamo assistendo alla transizione dai motori Diesel e benzina alla mobilità elettrica. Noi di Renault Trucks da anni sperimentiamo soluzioni innovative ed abbiamo investito tanto in questo settore. Oggi possiamo dire con orgoglio di essere pronti per una mobilità a zero emissioni offendo una serie di veicoli. Dai commerciali leggeri, come il Renault Trucks Master elettrico, ai truck medio pesanti come i D & D Wide elettrici, da 16 e 27 tonnellate”.