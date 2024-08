I biofuel? Un flop con fallimenti a catena

I biofuel? Un flop, che sta causando fallimenti a catena. Non lo dice una lobby ambientalista, ma una bibbia del mondo degli affari come il Wall Street Journal.

I biofuel dovevano essere la nuova frontiera, invece…

Già il titolo dell’articolo (qui una sintesi) sintetizza bene la situazione: “Le start-up dei carburanti puliti dovevano essere la nuova frontiera. Ora stanno collassando“. Nel testo si fanno nomi e cognomi di società che dovevano diventare i nuovi unicorni della Borsa americana e invece stanno chiudendo i battenti una ad una. “Aziende chiave, come Fulcrum BioEnergy, sostenuta da United Airlines, stanno chiudendo. Mentre altre, come quelle sostenute da Airbus e JetBlue, stanno andando in bancarotta“, scrive il Wall Street Journal. “Le principali compagnie petrolifere come Chevron e BP stanno ridimensionando i progetti di biocarburanti. Portando a crescenti preoccupazioni sul raggiungimento degli obiettivi climatici. Che cosa è accaduto? “L’iniziale ottimismo seguito alla legge sul clima degli Stati Uniti è stato smorzato dall’aumento dei costi, dai ritardi nei crediti d’imposta e dalle sfide nella raccolta di fondi. Il settore dei combustibili puliti è in difficoltà, con le azioni di startup come Plug Power e Gevo che crollano“.

Armaroli: “È la dura realtà, lontanissimi da una produzione industriale”

A questo punto il Wall Street Journal lancia un allarme: “Queste difficoltà minacciano di bloccare i progressi in settori come l‘aviazione e il trasporto marittimo, che dipendono fortemente da questi combustibili alternativi”. Idem per i camion e in genere i mezzi pesanti. Il fatto è che l’talia ha puntato fortemente sui carburanti sintetici. Sia come governo, con pressioni sulla UE per includerli nella lista delle opzioni a zero emissioni, sia come ENI, con importanti investimenti diretti. Amaro il commento dello scienziato del CNR Nicola Armaroli, che invece aveva messo in guardia sui facili ottimismi: “La dura realtà. I COMBUSTIBILI SINTETICI sono lontanissimi da una produzione industriale, i fallimenti si susseguono. Contento ? Neanche un po’. Stufo di sentire montagne di fuffa sull’argomento e di essere considerato pessimista a oltranza su questa opzione? Abbastanza“.

