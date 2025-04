Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I bidoni della spazzatura nella ricarica di Enel X, a Sesto San Giovanni: ci mancava questa nella nostra collezione di colonnine occupate per gli usi più vari. La segnalzione è di Luca. L’indirizzo mail scriverci è info@vaielettrico.it

Sesto San Giovanni: i bidoni della spazzatura piazzati proprio lì, possibile?

“Ciao redazione di Vaielettrico, mi chiamo Luca e sono un possessore di una Cupra Born elettrica da più di un anno. Con Km 34.000 circa percorsi, a parte problemi vari del software risolti o meno dalla casa madre.

Quello che volevo segnalarvi oggi è l’ennesima ignoranza della gente che usa il parcheggio dedicato alle elettriche per fare i cavoli loro. Allego foto della colonnina che si trova a Sesto San Giovanni, in via Puccini angolo viale Gramsci Saluti“. Luca Arrigoni

Arriva la bella stagione e ne vedremo delle belle…

Risposta. Ovviamente i due bidoni della differenziata potranno essere rimossi facilmente dallo spazio indebitamente occupato. Ma quel che ci interessa è rimarcare ancora una volta che gli stalli della ricarica vengono vissuti nelle città come zone a disposzione di tutti. Degli automobilisti che non sanno dove parcheggiare, in primis. E delle stesse amministrazioni comunali, che molto spesso li utlizzano per ospitare giochi e ristori estivi di ogni genere. Infischiandosene delle esigenze di chi ha bisogno di ricaricare e sulle app trova la colonnina libera.

Siamo certi che, con l’arrivo del bel tempo, tra feste e sagre anche quest’anno ne vedremo delle belle. La domanda che riproponiamo è sempre la stessa: ma qualcuno si sogna mai di occupare gli spazi davanti alle pompe di benzina? Giustamente no. E allora…

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up, Kia EV6, Zoe… Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari – Prezzo : 20.000 euro