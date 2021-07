HYVIA: idrogeno verde per “pulire” i furgoni Renault

HYVIA: questo il nome del progetto Renault per decarbonizzare i veicoli commerciali. Dove “HY” sta per idrogeno e “VIA” sta per strada. HYVIA produrrà anche le stazioni di rifornimento

Idrogeno sì o idrogeno no? La Casa francese, che ha fatto da pioniere nell’elettrico, risponde affermativamente non per la auto, ma per i veicoli commerciali. Spiegando che “l’idrogeno verde, ottenuto per elettrolisi dell’acqua, consente una mobilità a zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo. Con una maggiore autonomia e tempi di ricarica di pochi minuti”. HYVIA non è solo un nuova sotto- marca: è un ecosistema che proporrà la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno verde, in particolare. Con stazioni di ricarica a idrogeno attive già entro fine 2021. Entro l’anno offrirà anche una gamma di furgoni a celle di combustibile: