Anno: 06/2022 Km: 50.500

Stato Batteria: 100%

Luogo: Monte San Giusto (MC) Prezzo: 29.200 euro

Hyundai Tucson ibrida plug-in con 50.500 km vendesi. La propone un lettore marchigiano. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco l’annuncio: “Cedo a malincuore, per esigenze familiari, la mia Hyundai Tucson Plug-In Hybrid 1.6 PHEV 4WD allestimento Exellence. In garanzia fino al 2027 (la batteria di trazione fino al 2030). Immatricolata 6/2022, colore bianco, uniproprietario, non fumatore, tagliandata presso officina Hyundai a (ultimo ad ottobre 2024), come nuova. Piccoli segni sulla carrozzeria derivanti dai famigerati sassolini che capita di ricevere “in omaggio”, e da una sportellata dei soliti ignoti. In dotazione kit riparazione pneumatici e cavo per la ricarica domestica, con caricatore Hyundai. Attualmente monto gomme termiche, con treno gomme estive a disposizione. Ottimo comportamento su strada, con la trazione integrale si viaggia in sicurezza in qualsiasi condizione meteo e di fondo. Vado quando possibile in elettrico: con una carica completa si fanno anche 70 km su strade urbane/extraurbane e circa 40-45 in autostrada). La batteria non registra cali di prestazione. Se interessati in aggiunta vendo: barre portatutto mod. Lince XL (Menabò, euro 60); box da tetto Bermude da 385 l (Norauto, euro 120). Contattare solo se veramente interessati: david.fiacchini@proton.me