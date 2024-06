Anno: 05/2020

05/2020 Km : 82.000

: 82.000 Check batteria: 100% (a 70 mila km)

Località : Trento

: Trento Prezzo: 25 mila euro

Hyundai Kona del 2020 vendesi. La propone Paolo, un lettore di Trento. L’auto del maggio 2020, ha la batteria da 64 kWh e ha percorso 82 mila km. Per le vostre offerte (vendita o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Hyundai Kona del 2020, batteria 64 kWh, 82 mila km, 25 mila euro

Ecco quel che ci ha scritto Paolo raccontare l’auto che intende vendere: “Sono alla mia terza auto elettrica, forse la seconda perché la prima non era una vera e propria auto, si trattava di una Renault Twizy. Ora ho una Hyunday Kona e vorrei venderla per sostituirla con una IONIQ 5. Si tratta di una Kona 64 KWh modello Excellence di colore rosso. Non ha mai subito incidenti e non ha segni o graffi sulla carrozzeria, a parte qualche piccolo segno trascurabile. L’auto è stata immatricolata in maggio 2020 ed ha percorso 82 mila km. È stato fatto il test batteria a 70 mila km e risultava al 100%. Vorrei 25 mila euro, ma obiettivamente, non so cosa dice il mercato in proposito. Ha ancora un anno di garanzia, l’auto si trova a Trento ed è disponibile da subito. Allego alcune fotografie e (qui a destra) la copia del test batteria eseguito dalla concessionaria”. Per contatti: paolot@comintel.eu oppure info@vaielettrico.it