Hyundai Kona del 2020 con 70 mila km

Hyundai Kona del 2020 vendesi. Ecco il testo del breve annuncio: “Vendo Hyundai Kona Electric con batteria 64 kWh. Auto pari al nuovo, sempre tagliandata con garanzia ufficiale Hyundai fino a dicembre 2025 con garanzia residua di oltre 3 anni sulla batteria. Autonomia media di circa 450 km con una ricarica, un’occasione!!“. Il prezzo richiesto dal nostro lettore siciliano è di 16.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail bon.ang@virgilio.it

Le ultime offerte (1) Tesla Model 3 con 50mila km, del 2023

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Glauco, un lettore romagnolo: “Vendo Tesla Model 3R modello 2022, immatricolata settembre 2023, ottimo stato, unico proprietario, 50.000 km circa. Completa di pneumatico di scorta + sacco gomma + accessori per sostituzione gomma (cric, chiavi, ecc.). Equipaggiata con tappetini originali Tesla in gomma, oltre a quelli in moquette, disponibile da subito. Vettura aziendale“. Il prezzo richiesto è di 27.500 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mailcappelliengineering@tiscali.it

Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (2) Tesla Model 3 RWD Highland del 2021 con 106 mila km

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal lettore veneziano: “Vendo Tesla Model 3 RWD Highland. Bianco perla, immatricolata l’ 11/2023 con 106.000 km. Finestrini oscurati carrozzeria in buone condizioni, interni leggera usura sedile posto guida. Batteria in ottime condizioni, al 100% segna 421 km rispetto a 437 km appena acquistata. Garanzia motore e batteria fino al 27/11/2031 o 160.000 km. Ottima auto. Prezzo di vendita 27.500 euro, Iva esposta. Disponibile dalla 2/3 settimana di dicembre 2025“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail veneziaexpress@gmail.com .

Le ultime offerte (3) Volvo XC40 del 2021 con 66.500 km

“Vendo VOLVO XC40 R-Design Recharge Twin, elettrica da408 Cv totali. Auto in ottime condizioni, qualità Volvo con prestazioni da super sportiva. Vendo per sostituzione con auto elettrica più grande. Tagliandata Volvo, ricaricata principalmente con la colonnina di casa. La garanzia della batteria scade nel 2029. Viene consegnata con tagliando appena effettuato. Set di gomme invernali. La richiesta è di 25.000 iva inclusa“. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail info@morandipitture.it

Le ultime offerte (4) Renault Megane del 2023

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Megane Techno EV60 220 CV Optimum Charge. Con pack Augmented Vision & Advance Drive Assist (guida autonoma di livello 2), per passaggio a modello superiore. Immatricolata 03/2023, unico proprietario non fumatore. Ricarica AC22+DC130: caricatore trifase in corrente alternata 22kW e continua fino a 130kW. Cavo di ricarica Modo 3 da 5 m. con presa Tipo 2 da 22kW Disponibilità per prova e visione senza impegno. Prezzo richiesto: 25.900 euro, vero affare!”. Per contatti ci si può rivolgere dirttamente al venditore: daniele.santini11@gmail.com.

Le ultime offerte (5) BMW iX2 eDrive M Sport del 2025

BMW iX2 eDrive 20 M Sport vendesi. La propone Andrea, un lettore abruzzese, che chiede di contattarlo solo se vramente interessati. L’auto è stata immatricolata nel gennaio di quest’anno e ha percorso 18 mila km. Batteria ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 36 mila euro. Per contatti si può chiamare direttamente il venditore al numero telefonico 3475481572.Oppure via mail all’indirizzo andreadilorenzo72@gmail.com .

Le ultime offerte (6) Renault Zoe Zen 135 del 2020

Renault Zoe Zen 135 Flex del 2020 vendesi. La propone Giorgio, un lettore trentino. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2020 e ha percorso 53 mila km. Il proprietario assicura che “è perfetta, gomme 4 stagioni nuove, batteria a noleggio“. Il prezzo richiesto è di 8 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail centrogea@libero.it

Le ultime offerte (7) MG ZS EV Luxury

A mettere in vendita la sua MG ZS EV Luxury del luglio 2022 è Fabrizio, diMilano. L’auto, batteria da 72 kWh, ha 34.500 km. Il venditore assicura che “è in ottime condizioni, gommata nuova nella parte anteriore“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro, per contatti ci si può rivolgere direttamente al proprietario all’indirizzo mail barrett1@hotmail.it

