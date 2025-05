Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 04/2022

– km: 33.500

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Brindisi

– Prezzo: 23.500 euro

Hyundai Kona 64 kWh del 2022 vendesi. La propone Giacomo, un lettore di Brindisi. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Hyundai Kona 64 kWh del 2022 con solo 33.500 km

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore pugliese: “Vendo Hyundai Kona EV XLine 64 KWh. Auto prefetta in ogni sua parte, doppio colore (bronnze con specchi e tetto nero), ancora in garanzia. Possibile prova, tutti i tagliandi annuali effettuati. La vendo per passaggio ad altro modello“. Il prezzo richiesto da Giacomo è di 23.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail iakopo84@gmail.com . Oppure, per altre informazioni, scrivete a info@vaielettrico.it