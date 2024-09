Anno: 6/2019

6/2019 Km : 73.400

: 73.400 Check batteria: 97,2%

97,2% Prezzo: 16.000 euro

Luogo: Alessandria

Hyundai Kona 64 kWh del 2019 vendesi: la propone Matko, un lettore di Alessandria. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Hyundai Kona 64 kWh con con 73.400 km e batteria al 97,2%

Ecco il testo dell’inserzione che ci ha inviato il lettore di Alessandria: “Vendo Hyundai Kona elettrica, allestimento Excellence, batteria di trazione 64 kWh, km percorsi 73.400, immatricolata nel giugno del 2019. Full optional, perfetta in tutto, carrozzeria, interni e motore. Gomme estive all’80%. Presenti cavi per la ricarica domestica e per le colonnine pubbliche. La vendo a causa del passaggio ad un altro modello. Sedili in pelle, anteriori regolabili elettricamente. Carrozzeria colore grigio metallizzato con inserti in alluminio, tetto nero. Lo stato di salute della batteria di trazione è del 97.2 %. L’autonomia con la batteria carica al 100% è di 507 km. IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ NON È COMPRESO NEL PREZZO“. Per contattare il venditore potete scrivere a beusanmatko@yahoo.it oppure contattare la redazione alla mail info@vaielettrico.it .