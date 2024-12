Anno: 2019

Km: 46.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Treviso

Prezzo: 19.800 euro

Hyundai Kona 64 kWh del 2019 vendesi. La propone Filippo, un lettore di Treviso. Per i vostri annunci potete scrivere alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Hyundai Kona 64 kWh del 2019 con 46 mila km

Ecco il testo dell’annuncio inviato da Filippo: “Vendo Hyundai Kona 64kw x line Safety pack, con autonomia di circa 489 km, per passaggio a modello successivo. Ottima auto per spostamenti in città e anche per gite fuori porta. La batteria sempre ricaricata tra il 20 e 80%. Questa macchina è dotata di sensori di parcheggio, cambio corsia, sensori per mezzi in avvicinamento per cambio corsia, Cruise control adattivo, Android auto. Carrozzeria in buono stato. Interni in buono stato, nessuno strappo o danneggiamento. Interni in stoffa puliti e senza macchie, che personalmente adoro. È dotata di tappetini in plastica impermeabile n.70 e da tappeto protezione del bagagliaio. In auto è stata montata da me una dashcam anteriore e posteriore“. Per contatti potete scrivere direttemnte al venditore a questo indirizzo mail: fdaniele.legname@gmail.com