Anno : 2022

: 2022 Km : 30.000

: 30.000 Check batteria: n.d.

n.d. Prezzo: 21.800 euro

Hyundai Kona 39 kWh vendesi. La propone Giuliano , un lettore che valuta anche una permuta con un’elettrica di maggiori dimensioni. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it

Hyundai Kona 39 kWh con 30 mila km a 21.800 euro

Ecco la mail di Giuliano: “Complimenti per lo splendido lavoro che fate. Spero che il mio annuncio possa far comodo a qualcuno. Mi trovo benissimo con quest’auto, ma ho la necessità di venderla perché ho avuto il terzo figlio e abbiamo la necessità di stare un poco più larghi! L’auto è una Kona Electric 2022 39 kWh EV XTech City con 23 mesi di vita, tenuta MANIACALMENTE. Colore DARK KNIGHT metallizzato FULL OPTIONAL, 345 km di autonomia, cavo di ricarica CASALINGO ORIGINALE, CAMBIO AUTOMATICO. Meno di 2 anni, 30mila km, ovviamente tutto originale, tagliando originale Hyundai fatto dopo 12 mesi. PNEUMATICI a metà vita TUTTO PERFETTO, auto in GARANZIA fino al 2026, batterie in GARANZIA fino al 2030. BATTERIE ovviamente ancora al 100% (check fatto a giugno 2023). Potete fare qualsiasi prova in Hyundai o al vostro meccanico di fiducia. In ogni caso avete 8 anni di garanzia sulle batterie. Vendo per passaggio a TESLA. Valuto anche scambio con altra auto elettrica tipo Tesla, Volvo, Mustang, Ioniq, Ev6, con conguaglio a vostro favore. PREZZO RICHIESTO 21.800 euro“. Contatti: giuliano.delrosso@gmail.com o info@vsielettrico.it

