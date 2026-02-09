Hyundai Kona 39 kWh del 2023

Anno: 12/2023

Km percorsi: 8 mila

Stato Batteria: 100%

Città: Pavia

Prezzo: 24 mila euro

Hyundai Kona 39 kWh con solo 8 mila km

Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail corradomauceri2@gmail.com.

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km

Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail degaspari.stefano@gmail.com

Le ultime offerte / Hyundai Kona del 2023 con batteria 39 kWh

“Vendo Hyundai Kona Electric XLine, perfetta, tenuta maniacalmente da unico proprietario non fumatore, pari al nuovo. GARANZIA UFFICIALE: Copertura totale Hyundai fino ad aprile 2028 (chilometraggio illimitato) e sulla batteria fino al 2031. POMPA DI CALORE: Accessorio fondamentale, che ottimizza i consumi in inverno, garantendo fino al 20% di autonomia in più. STATO BATTERIA (SoH):100% (certificabile). Caricata quasi solo in corrente alternata (AC) domestica tra il 20% e l’80% per preservarne la longevità.LED. DATI TECNICI:Immatricolazione: 04/2023 Km: 28.000 km. Costi di gestione ridicoli: meno di 4€ per 100km caricando a casa. INCLUSI NEL PREZZO: Cavo di ricarica domestica (Schuko). Cavo di ricarica rapida Type 2. Libretto tagliandi certificato. Prezzo: 18.500 euro, leggermente trattabile solo dopo visione. Vendo per cambio tipologia veicolo. L’auto è a Cuneo. Contatti: leopresidente@gmail.com