Hyundai Kona 39 kWh del 2023

- Anno: 12/2023
Km percorsi: 8 mila
Stato Batteria: 100%
Città: Pavia
Prezzo: 24 mila euro
Hyundai Kona 39 kWh con solo 8 mila km
Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail corradomauceri2@gmail.com.
Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km
Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail degaspari.stefano@gmail.com
Le ultime offerte / Hyundai Kona del 2023 con batteria 39 kWh
Le ultime offerte / Model Y Long Range del 2023
Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giovanni, un lettore romano: “Vendo Tesla Model Y Long Range del marzo 2023, km percorsi 108.000 km, batteria al 92% (ultimo test il 14/12/2025). Treno di Gomme Invernali ed Estive al 70%. Tenuta con estrema cura per famiglia e viaggi in ufficio. Il 90% dei km è stato effettuato su tratte autostradali Roma-Civitavecchia. Il 75% delle ricariche è stato effettuate da Wall-Box domestica. Vendo per passaggio ad auto aziendale. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail vesciog@icloud.com.
Le ultime offerte / Renault Zoe del 2020 con 71 mila km
Le ulrime offerte / Fiat 5ooe Icon del 2021 con 45 mila km
Ecco il testo dell’annuncio di vendita che ci ha inviato Francesco, un lettore di Rovigo: ” FIAT 500e ICON 42 kWh. Auto perfetta sia dentro che fuori. Abito in campagna e la macchina ha un garage dedicato con Wall Box. Tagliandi annuali certificati concessionaria Fiat Rovigo. Check Batteria (96,5%) effettuato per la vendita. Gomme nuove Continental premium per EV ( scontrino allegato, euro 700). Vendo per acquisto nuova auto elettrica più grande ( segmento D ). Sono disponibile per test su strada e visione auto con tutti i documenti relativi”. L’auto ha percorso 45 mila km, il prezzo richiesto è di 14.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mailfrancesco.franceschetti13@gmail.com
Le ultime offerte / Mazda MX-30 del 2021 con 35 mila km
Ecco il testo dell’annuncio di Massimo, un lettore torinese: “Vendo Mazda MX-30 Exclusive, auto TOP della gamma. Tetto apribile, impianto audio Bose con 8 altoparlanti, fari matrix automatici, chiavi elettroniche. Clima automatico con display separato, navigatore, Aapple car play/Android auto. Cruise control adattivo, tutti i sistemi di sicurezza, ricarica wirless, sedili elettrici con memoria, etc etc. COME NUOVA. Batteria certificata, tagliandi fatti in Mazda. Disponibili altre foto su richiesta, consegna con tagliando che sarà effettuato il 10/2/2026”. Il prezzo richiesto è di 14.800 euro. Per contattipotete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail massimolacchin@gmail.com
Hyundai Kona 39 kWh del 2021, con 38 mila km
Ecco l’annunio che ci ha inviato Davis, un lettore marchigiano: “Vendo HYUNDAI KONA 39 KWH, immatricolata nell’ottobre del 2021. Ancora in garanzia della Casa fino a ottobre 2026. Colore nero, 38 mila km percorsi. Vetri oscurati, perfetta. Il prezzo richiesto è di 15.500 euro”. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente al venditore al numero telefonico 339 3041373, oppure scrivendo all’indirizzo mail asterics77@libero.it
Le ultime offerte / Audi Q4 del 2022 con 98 mila km
Nicola, un lettore veronese, vende la sua Audi Q4 40 Business Advance del 2022. Colore esterno: Grigio Tifone metallizzato. Interni: nero/grigio-nero con cuciture nere – cielo grigio acciaio. Cerchi in lega 20” design 5 razze a Y Grigio Grafite torniti lucidi. Pneumatici ant. 235/50 R20 – post. 255/45 R20. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Gancio traino retrattile originale Audi installato post vendita presso concessionaria ufficiale. Proiettori Audi Matrix LED. Gruppi ottici posteriori LED con fascia luminosa. Impianto lavafari. Sedili anteriori riscaldati. Supporto lombare a 4 vie. Specchietti ripiegabili elettricamente, riscaldabili e antiabbagliamento Specchietto interno frameless con antiabbagliamento automatico. RICARICA. On board charger 11 kW, Presa Combo 2, Cavo ricarica pubblico mode 3. Sedili posteriori ribaltabili. Tagliandi certificati presso rete ufficiale. Batteria all’87,5% di capacità. Prezzo: 28 mila euro. Per contatti: prati.nicola@gmail.com
Le ultime offerte / MG4 del 2023 a 16.500 euro
MG4 del 2023 vendesi. Il testo dell’annuncio che ci ha inviato Wladimiro da Milano parla di “prezzo già scontato in considerazione che l’auto ha dei piccoli danni di carrozzeria“. L’auto è stata immatricolata nel settembre del 2023 e ha percorso 33 mila km. Il consumo è di 15 kWh per 100 km. Garanzia 7 anni da MG a partire dalla data di immatricolazione. Prezzo richiesto 16.500 euro. Chi è veramente interessato può telefonare direttamente al venditore al numero 3387044187. Oppure scrivere all’indirizzo mail wladimiro.franzosi@gmail.com
Le ultime offerte /Peugeot e-3008 del 2024 con 20 mila km
Ecco l’annuncio di Federico un lettore torinese: “Vendo Peugeot e-3008 MY 2024, consegnata ad agosto 2024. Allestimento Allure con opt. Connected Navigation con schermo panoramico HD curvo da 21 pollici. Batteria 73kWh, autonomia REALE 370km/400km. Wallbox (easyWallbox by F2M) inclusa nel prezzo, mai usata. Primo tagliando effettuato ad agosto 2025, con sostituzione filtro abitacolo. Colore ‘Blu Obsession’. Batteria caricata generalmente tramite ricarica lenta e senza superare l’80% in modo da evitare degrado. Consumo medio reale: 19/20kw ogni 100Km. Stato: interni perfetti, esterni con qualche minimo segno di usura (piccolo graffietto, piccoli segni di usura su cerchi in lega). Motivo della vendita: passaggio ad auto aziendale”. Il prezzo richiesto è di 31.800 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail federico.quarona@gmail.com
Le ultime offerte / Mercedes Classe B del 2016 con 114.990 km
Ecco la proposta di Roberto, un lettore campano: “Vendo Mercedes Classe Belettric drive, immatricolata a novembre 2016 con 114.990 km. Bianca con interni in pelle in perfette condizioni, autonomia 220 km. Fari a led, full optional, bollo 50 euro annui pagati a settembre 2025, revisione fatta a maggio 2025. Assicurazione ridotta e parcheggi gratuiti”. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it
Le ultime offerte / Peugeot e-2008 del 2020
Ecco il testo dell’annnuncio che ci ha inviato Giacomo, un lettore di Bergamo: “Vendo Peugeot E-2008 versione Gt, full optional con doppio treno gomme. La cedo causa consegna auto aziendale. Vettura in ottimo stato, con cruise control adattivo, sedili riscaldabili, fari full led con abbaglianti automatici“. I km percorsi sono 46.750. Il prezzo richiesto è di 18 mila euro.Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com
