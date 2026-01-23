Anno: 10/2021

Km percorsi: 38 mila

Stato Batteria: n.d.

Città: Senigallia (AN)

Prezzo: 15.500 euro

Hyundai Kona 39 kWh del 2021, con 38 mila km

Ecco l’annunio che ci ha inviato Davis, un lettore marchigiano: “Vendo HYUNDAI KONA 39 KWH, immatricolata nell’ottobre del 2021. Ancora in garanzia della Casa fino a ottobre 2026. Colore nero, 38 mila km percorsi. Vetri oscurati, perfetta. Il prezzo richiesto è di 15.500 euro”. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente al venditore al numero telefonico 339 3041373, oppure scrivendo all’indirizzo mail asterics77@libero.it

Le ultime offerte (1) Audi Q4 del 2022 con 98 mila km

Nicola, un lettore veronese, vende la sua Audi Q4 40 Business Advance del 2022. Colore esterno: Grigio Tifone metallizzato. Interni: nero/grigio-nero con cuciture nere – cielo grigio acciaio. Cerchi in lega 20” design 5 razze a Y Grigio Grafite torniti lucidi. Pneumatici ant. 235/50 R20 – post. 255/45 R20. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Gancio traino retrattile originale Audi installato post vendita presso concessionaria ufficiale. Proiettori Audi Matrix LED. Gruppi ottici posteriori LED con fascia luminosa. Impianto lavafari. Sedili anteriori riscaldati. Supporto lombare a 4 vie. Specchietti ripiegabili elettricamente, riscaldabili e antiabbagliamento Specchietto interno frameless con antiabbagliamento automatico. RICARICA. On board charger 11 kW, Presa Combo 2, Cavo ricarica pubblico mode 3. Sedili posteriori ribaltabili. Tagliandi certificati presso rete ufficiale. Batteria all’87,5% di capacità. Prezzo: 28 mila euro. Per contatti: prati.nicola@gmail.com

Le ultime offerte (2) MG4 del 2023 a 16.500 euro

MG4 del 2023 vendesi. Il testo dell’annuncio che ci ha inviato Wladimiro da Milano parla di “prezzo già scontato in considerazione che l’auto ha dei piccoli danni di carrozzeria“. L’auto è stata immatricolata nel settembre del 2023 e ha percorso 33 mila km. Il consumo è di 15 kWh per 100 km. Garanzia 7 anni da MG a partire dalla data di immatricolazione. Prezzo richiesto 16.500 euro. Chi è veramente interessato può telefonare direttamente al venditore al numero 3387044187. Oppure scrivere all’indirizzo mail wladimiro.franzosi@gmail.com

Le ultime offerte (3) Peugeot e-3008 del 2024 con 20 mila km

Ecco l’annuncio di Federico un lettore torinese: “Vendo Peugeot e-3008 MY 2024, consegnata ad agosto 2024. Allestimento Allure con opt. Connected Navigation con schermo panoramico HD curvo da 21 pollici. Batteria 73kWh, autonomia REALE 370km/400km. Wallbox (easyWallbox by F2M) inclusa nel prezzo, mai usata. Primo tagliando effettuato ad agosto 2025, con sostituzione filtro abitacolo. Colore ‘Blu Obsession’. Batteria caricata generalmente tramite ricarica lenta e senza superare l’80% in modo da evitare degrado. Consumo medio reale: 19/20kw ogni 100Km. Stato: interni perfetti, esterni con qualche minimo segno di usura (piccolo graffietto, piccoli segni di usura su cerchi in lega). Motivo della vendita: passaggio ad auto aziendale”. Il prezzo richiesto è di 31.800 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail federico.quarona@gmail.com

Le ultime offerte (4) Mercedes Classe B del 2016 con 114.990 km

Riprendiamo gli annunci di auto elettriche usate in vendita, dopo la pausa di Natale. Ecco la proposta di Roberto, un lettore campano: “Vendo Mercedes Classe B elettric drive, immatricolata a novembre 2016 con 114.990 km. Bianca con interni in pelle in perfette condizioni, autonomia 220 km. Fari a led, full optional, bollo 50 euro annui pagati a settembre 2025, revisione fatta a maggio 2025. Assicurazione ridotta e parcheggi gratuiti”. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it

Le ultime offerte (5) Peugeot e-2008 del 2020

Ecco il testo dell’annnuncio che ci ha inviato Giacomo, un lettore di Bergamo: “Vendo Peugeot E-2008 versione Gt, full optional con doppio treno gomme. La cedo causa consegna auto aziendale. Vettura in ottimo stato, con cruise control adattivo, sedili riscaldabili, fari full led con abbaglianti automatici“. I km percorsi sono 46.750. Il prezzo richiesto è di 18 mila euro.Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com