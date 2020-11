Hyundai-Kia entrano in Ionity: ricariche scontate in arrivo

Ricariche scontate in arrivo sulla rete paneuropea di Ionity per le auto elettriche coreane Hyundai e Kia. Hyundai Motor Group si è aggregata infatti alle grandi marche tedesche come partner strategico e azionista del network paneuropeo di ricarica ad alta potenza, leader in Europa. Questo dovrebbe preludere a un accordo tariffario in base al quale i proprietari di auto elettriche dei marchi Hyundai e Kia potranno accedere a tariffe agevolate.

Le case tedesche che hanno dato vita a Ionity offrono ai loro clienti ricariche scontate presso le stazioni hyperfast di Ionity. I prezzi variano da ‘0,30 a 0,33 euro a kWh, contro 0,79 euro per gli utenti non convenzionati.

Hyundai come i grandi soci tedeschi?

La rete di ricarica Ionity utilizza lo standard di ricarica europeo CSS (Combined Charging System), ricarica fino a 350 kW di potenza e utilizza energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Ciò consente di viaggiare in tutta Europa ad emissioni zero, contando su una rete che presto raggiungerà quota 400 punti di ricarica.

«Per Hyundai e Kia, prodotto ed esperienza del cliente sono strettamente connessi a convenienza e vantaggi concreti. Con l’investimento in Ionity siamo ora parte di uno dei network di infrastruttura di ricarica più completi in Europa. Ci impegniamo nella fornitura di soluzioni a 360° per rendere più semplice che mai alle persone il passaggio alla mobilità ecosostenibile» ha dichiarato Thomas Schemera – Executive Vice President and Head of Product Division di Hyundai Motor Group.

Ionity, in Italia 50-60 stazioni

Ionity è stata fondata nel 2017 ed è una joint venture di BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company, Volkswagen Group con Audi e Porsche e da oggi anxche Hyundai Motor Group. L’azienda ha sede a Monaco di Baviera (Germania), con un ufficio anche a Oslo (Norvegia). In Italia ha in pipeline l’installazione di 50-60 stazioni sulla dorsale Nord-Sud. Attualmente ne ha attive 11. (leggi).

