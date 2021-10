Hyundai Ioniq 5: vetrina di tecnologie o un reale passo avanti? Siamo stati alla prima nazionale e l’abbiamo guidata: un’auto molto attesa, nella quale Hyundai ha racchiuso tecnologie assolutamente inedite. Come la ricarica inversa (V2G), un pannello fotovoltaico a supporto della batteria di trazione, una presa di ricarica a 220 volt in auto, la ricarica ultrafast fino a 350 kW. Solo un laboratorio viaggiante? O c’è dell’altro? Proviamo a capirlo insieme. TESTO+VIDEO.

Hyundai Ioniq 5 / Com’è fatta: una rottura col passato

È una di quelle auto che non passano inosservate. Mentre ci muovevamo da Milano a Trezzo sull’Adda per il nostro breve test, ce ne siamo resi conto. Le persone si girano a guardarla. Un po’ per le forme retro-futuristiche, che richiamano quelle della Hyundai Pony del 1975. Un po’ per gli elementi di illuminazione a pixel. Forse un po’ anche perché una Hyundai così davvero non si era mai vista prima. Hyundai, con Ioniq 5, ha scelto un taglio netto con il passato. L’auto in questione è la prima elettrica nativa del gruppo coreano. E volevano che fosse evidente, fin dalle forme esterne. Questo gli uomini di Hyundai ce lo hanno evidenziato più volte durante la presentazione. Quasi come se si trattasse della prima volta che un costruttore realizza una full electric a partire da un foglio di carta bianco. E la mia prima impressione è che abbiano fatto bene i compiti.

Hyundai Ioniq 5 / Il look ti dice a chi piacerà…

Gli assemblaggi sono molto ben curati. Gli accoppiamenti delle lamiere sono realizzati con cura. Le linee sono estremamente pulite, ma poco spazio è lasciato alle linee curve, che caratterizzano invece la quasi totalità della produzione. Ioniq 5 è un’auto dall’estetica estremamente personale, una di quelle che non si scelgono senza amare. E se dovessi immaginarmi un cliente tipo di quest’auto, immaginerei un cliente uomo, nella fascia tra i 35 e i 45 anni (la mia, n.d.r.).Sensibile al fascino dei pannelli fotovoltaici sul tetto (in grado di contribuire alla ricarica della batteria di trazione) e della possibilità della ricarica inversa (vera prima assoluta sul mercato). Ma anche affascinato da forme che in qualche modo riportano con la mente alla Delorean DMC-12 di Ritorno al futuro. Ma non è detto che questo sia l’unico cliente tipo per un’auto che offre l’abitabilità adatta per essere un’auto da famiglia.

Dentro spazio a volontà e un tocco di italianità

Particolare dei tappetini sul pavimento piatto e dettaglio della presa di corrente 220 volt a bordo di Hyundai Ioniq 5I materiali utilizzati per gli interni sono di qualità molto buona e trasmettono una sensazione di benessere. E’ stato fatto massiccio uso di plastiche morbide e materiali riciclati, anche molto esclusivi. Nel corso della presentazione, Hyundai ha riservato un ampio spazio al racconto di un prodotto di eccellenza del gruppo Aquafil, realtà italiana alla quale Hyundai si è affidata per la scelta dei tappetini, realizzati in Econyl. L’Econyl è un perfetto esempio di economia circolare 100% sostenibile. A dimostrazione di quanto i concetti di sostenibilità e di economia circolare siano cari a Hyundai. La Ioniq 5, forte dei suoi 463,5 cm di lunghezza e di una piattaforma che nasce elettrica, non deve cedere ai compromessi della condivisione con il termico. Vanta un passo di ben 300 cm. e, grazie al pavimento completamente piatto, gode di un’abitabilità interna sconosciuta a qualsiasi termica di pari dimensioni.

Come va? Tre modalità di guida, comunque rilassate

Si viaggia molto rilassati. Il livello di confort concesso dalla taratura, piuttosto morbida, delle sospensioni è molto buono. Persino sul pavé cittadino. Ma è nelle strade extraurbane percorse tra i 70 e i 90 km/h che si evidenzia ancora di più l’ottimo lavoro di insonorizzazione dell’abitacolo. Non ho avuto l’opportunità di testare Ioniq 5 in autostrada, ma la sensazione è che difficilmente il livello di silenziosità potrà peggiorare sensibilmente. Su strada ha un comportamento sempre prevedibile e non mette mai in difficoltà il guidatore. La trazione posteriore aiuta la motricità, anche se in qualche caso, in condizioni di scarsa aderenza (causa pioggia), abbiamo rilevato l’intervento del controllo di trazione a domare la coppia eccessiva alle ruote. Le modalità di guida sono tre (Eco, Normal e Dynamic). E qui, più che in altre auto, è evidente la differenza nella risposta alla pressione dell’acceleratore nella diverse modalità. In Eco guidi nel relax più assoluto. Forse anche più che in Normal, dove le reazioni sono a volte eccessive rispetto alle intenzioni. La curva di coppia è comunque sempre “educata”, persino in Dynamic, non è mai violenta. Chi vuole divertirsi un po’ di più dovrà probabilmente optare per la versione AWD (doppio motore e trazione integrale), con potenza di 224,6 kW.

Quanto consuma? Nel nostro test 16,6 kWh/100km

È forte nei costruttori la percezione che chi si avvicina oggi alla scelta di un’elettrica lo faccia soprattutto per una sensibilità alla questione ambientale. E che, anche quando non è così, questo sia comunque un buon argomento di vendita. Personalmente ritengo piuttosto che spiegare quanto più efficiente sia un’elettrica dal punto di vista energetico sia la vera chiave.L’esemplare che ci è stato dato in prova era una Ioniq 5 RWD (trazione posteriore), con batteria da 72,6 kWh. La più efficiente. La temperatura esterna al momento del test era di circa 20°, con leggera pioggia. Abbiamo percorso in totale circa 80 km in un percorso fatto di un misto di strade urbane ed extraurbane che da Milano ci ha condotti a Trezzo sull’Adda e ritorno. La media di consumo in questo breve test è stata di 16,6 kWh/100km. Un dato che mi ha positivamente stupito: stiamo parlando di un’auto che monta una batteria da ben 72,6 kWh (netti).

Come ricarica? Ecco il dato dichiarato

Ahimè, come è ormai prassi in questo tipo di presentazioni, non c’è tempo per un test sulle performance di ricarica. Peccato. Visto che Hyundai dichiara che Ioniq 5 è grado di ricaricarsi dal 10 all’80% in soli 18 minuti presso una stazione ultra Fast da 350 kW. Se il dato fosse confermato, significherebbe una potenza media di ricarica di poco inferiore a 170 kW. Sarà interessante rilevare in una prossima prova estesa dell’auto la reale performance sul campo e la conformazione della curva di ricarica.

Hyundai Ioniq 5, pagella: mi è piaciuta per…

Mi è piaciuta per il suo look retrofuturistico. Per la capacità di innovare ma senza tradire la tradizione del marchio. Ho apprezzato la volontà di distinguere il prodotto non solo attraverso l’estetica ma anche per mezzo dell’introduzione di soluzioni totalmente inedite. Come la possibilità della ricarica inversa (V2G, cioè dal veicolo alla rete), prima assoluta sul mercato. O dei pannelli fotovoltaici ad alimentazione del sistema di ricarica. O ancora alla disponibilità di una presa 220 volt sotto al divanetto posteriore. Mi è piaciuta la gestione degli spazi interni a tutto vantaggio del confort di bordo. E anche la scelta di puntare sulla sostenibilità per i materiali degli interni.

Hyundai Ioniq 5 pagella: non mi è piaciuta per…

Avrei apprezzato un angolo di sterzo un po’ più ampio. In città si manovra con più fatica di quanto mi sarei aspettato. Anche se l’elettronica ci viene in aiuto e l’ampia telecamera rende l’operazione comunque piuttosto semplice. Non ho apprezzato i troppi avvisi acustici del sistema di assistenza alla guida. Preferisco che intervenga e funzioni quando serve senza troppo clamore. Alla lunga troppi allarmi possono affaticare chi è alla guida. L’auto ha generalmente reazioni molto prevedibili alla guida. Ma, quando le si richiedono cambi rapidi di direzione, prima che l’esp abbia modo di intervenire, si percepisce forse un po’ troppo il peso del pacco batteria.