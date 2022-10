Hyundai Hotel in Essex: tutta l’energia dalle batterie di Ioniq 5

Un albergo “off grid”, interamente alimentato dalla batteria di auto elettriche. E’ lo Hyundai Hotel e si trova in Essex. Tutta l’energia di cui ha bisogno viene dalle batterie di una piccola flotta di Hyundai Ioniq 5.

Potranno sperimentare l’originale esperienza di ospitalità “a batteria” nelle campagne dell’Essex, a un’ora da Londra, i vincitori di un concorso appena lanciato dalla casa coreana.

I soggiorni omaggio di tre giorni dal mercoledì al sabato, si alterneranno per tre settimana, da qui a fine ottobre. Agli ospiti non macherà nulla: una camera di lusso con tutti i comfort, un ristorante gourmet con prodotti a chilometro zero, un cinema privato. Il concept hotel Hyundai vuole dimostrare le potenzialità tecnologiche della Ioniq 5.

Il modello elettrico di punta di Hyundai è parte di una visione più ampia di “città bidirezionale” nel quale le auto a batteria potranno reciytare molte parti in commedia, oltre a garantire una mobilità pulita e a zero emissioni.

Oltre alla ricarica ultraveloce, la piattaforma da 800 V di Iiniq 5 offre la funzione V2L: il veicolo elettrico stesso può essere utilizzato come sistema di accumulo di energia per alimentare altri dispositivi, caricare un veicolo elettrico separato, o anche, come in questo caso, contribuire ad alimentare un intero hotel.

Con la fuzione V2L (Vehicle to Local) Ioniq 5 rilascia elettricità in corrente alternata (AC) a 230 V/50 Hz fino a un massimo di 3,6 kW (o 15 A) di consumo energetico. Un adattatore dell’auto fornisce una presa in cui è possibile collegare gli elettrodomestici standard.

Hyundai ha condiviso il progetto del suo hotel pop-up con la conduttrice televisiva e commentarice del The Guardian Grace Dent (nella foto) che ha curato il menu del ristorante con ingredienti sostenibili di provenienza locale.

Gli aspiranti ospiti possono tentare di vincere il soggiono cliccando qui. Una bella esperienza da documentare in un bel filmato da inviare al nostro concorso Vita Elettrica. Cosa ne dite?

– Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico —