Hyundai: stop alla ricerca sul termico e idrogeno in stand by

Hyundai ha deciso di procedere a tutto watt. In prospettiva di un addio definitivo al termico già dal 2025, chiude immadiatamente il reparto sviluppo per i motori a combustrione interna e sospende a tempo indeterminato il progetto Genesis per l’auto a idrogeno di terza generazione.

Smantellato il mega centro R&S sui motori ICE

Sarà solo elettrico il futuro di Hyundai Presentando la nuova piattaforma EV dedicata E-GMP, il presidente Albert Biermann aveva detto che l’obiettivo di Hyundai è lanciare 23 nuovi modelli a batteria e vendere 1,7 milioni di auto elettriche entro il 2026. Raggiungerlo richiede però che tutta l’azienda fin da oggi concentri i suoi sforzi su un’unica tecnologia. “Cambiare il sistema per creare innovazione”

Finché infatti i grandi costruttori continueranno a sviluppare motori a combustione interna, il loro impegno per l’elettrificazione può essere visto solo come provvisorio. In questa prospettiva la decisione di Hyundai di chiudere la divisione di sviluppo ICE può essere considerata un’importante pietra miliare. Come ha spiegato Park Chung-Kook nella sua comunicazione interna «dobbiamo cambiare il sistema per creare innovazione futura basata sulla grande risorsa del passato».

In questa prospettiva può essere significativa la decisione di Hyundai di sospendere a tempo indeterminato anche il lavoro sul suo veicolo a celle a combustibile di terza generazione Genesis.

Idrogeno, in stand by il progetto Hyundai Genesis