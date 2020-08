HYRAZE League, arrivano i GP per auto ad idrogeno

HYRAZE League: è il nome scelto per lanciare una nuova categoria di competizioni riservate ad auto da corsa ad idrogeno. Le prime gare saranno nel 2023.

La HYRAZE League presenta molte innovazioni. Oltre all’alimentazione rivoluzionaria, è prevista l’adozione di un inedito sistema frenante e il sitema di sterzo elettronico steer-by-wire. Innovativa anche la formula di gara. Infatti la serie combina il motorsport virtuale e reale, riunendo piloti da corsa e sim racer.

HYRAZE League sarà la prima serie di corse automobilistiche al mondo ad utilizzare l’idrogeno prodotto in modo ecologico come fonte di energia (Leggi). Le gare si svolgeranno con vetture a idrogeno da 800 CV. L’energia per la trasmissione a emissioni zero è fornita dall’idrogeno verde, che viene convertito in elettricità nelle due celle a combustibile dell’auto, prima di essere trasportato ai quattro motori elettrici. ADAC eV, DEKRA SE, DMSB eV, HWA AG sono i partner dell’iniziativa.

L’impianto frenante delle vetture a quattro ruote motrici sarà anch’esso “ecologico” perchè l’eventuale polvere prodotta dai freni non si diffonde nell’ambiente, ma viene catturata nell’auto e successivamente smaltita in modo sostenibile. Pneumatici speciali sviluppati da materie prime rinnovabili riducono anche l’usura degli pneumatici. Insieme a un numero strettamente limitato di pneumatici, ciò riduce notevolmente la quantità di inquinamento da polveri sottili.

La nuova tecnologia ha anche un grande vantaggio per i piloti da corsa: il concetto di energia, ottimizzato per le gare sprint, consente loro di utilizzare le massime prestazioni della vettura per l’intera distanza di gara senza limitazioni. La capacità di riempire rapidamente entrambi i serbatoi durante una gara – un vantaggio fondamentale della tecnologia dell’idrogeno rispetto alle auto a batteria elettrica – significa che le gare possono essere estese a distanze di durata in qualsiasi momento.

Design libero, e telaio in fibre naturali

Le parti del telaio sono realizzate in un composito di fibre naturali e possono essere progettate liberamente dai team. Ciò garantisce che ogni squadra possa presentare il proprio di design, indipendentemente da qualsiasi riferimento di produzione. Le stringenti normative sull’aerodinamica assicurano che non siano richiesti investimenti eccessivi.

Sotto la carrozzeria esterna, la tecnologia della prima generazione di automobili si basa in gran parte su parti standard, sviluppate dai partner tecnologici coinvolti nel progetto. L’approccio olistico assicura che la HYRAZE League sia una forma di sport motoristico sostenibile, rispettosa dell’ambiente e guidata dalla tecnologia.

Virtuale e reale con pari dignità

L’obiettivo è quello infine di garantire praticamente pari opportunità per dilettanti e professionisti. Perciò le squadre avranno due piloti per macchina: uno per le gare reali e uno che prende parte agli eventi Esports; anch’essi contano per il campionato. I risultati di entrambe danno punti per la classifica del campionato in egual misura, in modo che una squadra alla fine sarà incoronata vincitrice assoluta di entrambe le discipline.

In qualità di partner della serie, la World eSports Association (WESA) è significativamente coinvolta nello sviluppo delle condizioni generali in un ambiente virtuale, al fine di garantire che le competizioni sim di HYRAZE League siano di altissimo livello.

Diversi i partner. Con il DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) e la più grande associazione europea per la mobilità, ADAC e. V.

Più efficienza senza carico aerodinamico

Il concetto generale e i componenti chiave dell’auto vengono sviluppati dagli esperti di ingegneria di HWA AG. Parte di questo concetto generale è la rinuncia al carico aerodinamico: per la gioia dei fan, questo renderà più facili i sorpassi e garantirà l’azione in pista. La mancanza di carico aerodinamico significa spazi di frenata più lunghi, a vantaggio principalmente del recupero di energia ottimizzato attraverso la rigenerazione. L’energia raccolta durante la frenata viene salvata in celle della batteria compatte e ad alte prestazioni. Ciò significa massima efficienza e allo stesso tempo risparmio di risorse.

Serbatoi in carbonio super sicuri

Insieme agli esperti di sicurezza del motorsport di DEKRA e DMSB, è stato sviluppata anche la sicurezza. L’attenzione si è concentrata principalmente sulla protezione dei componenti dell’idrogeno, dei conducenti e degli spettatori. Gli elementi flessibili dissipano l’energia in caso di urto, mentre una struttura in carbonio estremamente rigida protegge efficacemente il serbatoio dell’idrogeno in fibra di carbonio da qualsiasi carico immaginabile in caso di incidente. Test appropriati e indipendenti vengono eseguiti su parti prototipo da DEKRA nel suo laboratorio di prova. L’obiettivo è sviluppare una serie di regolamenti approvati dalla FIA.

Il principale fornitore mondiale di automobili, Schaeffler, è coinvolto in modo prominente nel progetto come partner tecnologico e di innovazione per componenti come motori elettrici e sterzo. Il sistema steer-by-wire implementato nell’auto gestisce lo sterzo tramite impulsi elettronici. Ciò consente di eliminare completamente il collegamento meccanico del piantone dello sterzo, un grande vantaggio, soprattutto per le auto autonome. Le funzioni dinamiche del veicolo, come il torque vectoring, possono essere collegate tramite sistemi di controllo intelligenti.

