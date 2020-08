Hyperion XP-1, ipercar a idrogeno con mille miglia di autonomia

Utilizzerà ultracapacitors (leggi) sia per accelerare il recupero di energia in frenata sia per fornire un boost in accelerazione. Uno schema che dovrebbe essere alla base della Terzo Millennio, la futura elettrica di Lamborghini (leggi).

Il telaio sarà una monoscocca realizzata con una matrice composita in metallo-carbonio-titanio. La carrozzeria swoopy sarà in composito rinforzato con titanio. Il diffusore sottoscocca sarà in composito rinforzato con kevlar. L’XP-1 monterà grandi freni in carbonio-ceramica. Le ruote sono 21 pollici all’anteriore, 22 al posteriore, con l’opzione di compositi di carbonio.

Carbonio e titanio domineranno anche gli interni, a partire dai sedili, poi rivestiti in pelle. Un gigantsco schermo da 98 pollici darà tutte le informazioni al pilota e sarà azionato sia con touch screen si da un sistema di lettura dei gesti.

Il design è quasi sconvolgente, a partire dalle spirali delle prese d’aria con anelli dorati sia all’anteriore e al posteriore, sia sui due lati dell’auto fino al tettuccio. Tutta la carrozzeria è percorsa da nastri neri che sono in realtà innovativi pannelli solari. Orientabili seguendo il sole e funzionali a ricaricare i supercondensatori.

La società dice di voler costruire 300 esemplari di questa XP-1 e di essere pronta a consegnarli entro il 2022. Ovviamente il prezzo non è ancora stato svelato. Ma questo poco importerà ai futuri acquirenti che si porteranno a casa un’auto da museo della scienza e della tecnica. Per tutti gli altri l’attesa riguarderà invece le soluzioni tecnologiche adottate per raggiungere un risultato così eclatante.