Husky eMotion, per battere le piste in elettrico

Husky eMotion, il batti-piste con motore elettrico, arriva dall’Alto Adige. Lo produce la Prinoth, che fa parte del Gruppo HTI, che comprende anche la Leitner.

Husky eMotion e il Leitwolf a idrogeno: basta gasolio!

Basta bruciare gasolio sulle piste immacolate che si inerpicano tra i boschi. L’azienda di Vipiteno cambia strada presentando, oltre all’elettrico, anche un batti-piste a idrogeno, il Leitwolf h2MOTION. E assicurando che il cambio di propulsione non toglie nulla all’efficacia nel preparare le piste. Anton Seeger, presidente del Gruppo HTI, rivendica per Prinoth un ruolo da pioniere: “Il nostro gruppo di società non si limita a parlare di tutela dell’ambiente, ma sta compiendo passi concreti. Produciamo energia rinnovabile, sviluppiamo e produciamo turbine eoliche e le nostre funivie offrono sistemi di trasporto pubblico innovativi per la mobilità elettrica. Ora siamo orgogliosi di presentare i battipista a emissioni zero. Sostenibilità per noi non è solo una parola, è un impegno “. HTI – High Technology Industries opera nei trasporti via cavo (Leitner, Poma, Agudio), nei veicoli da neve e cingolati (Prinoth), nei trasporti urbani (Mimimetro) e nell’eolico (LeitWind).

Husky eMotion: le caratteristiche tecniche

L’Husky eMotion viene descritto come “il battipista elettrico più leggero al mondo, perfetto per condizioni difficili che richiedono un alto grado di manovrabilità“. Questi i dati tecnici dichiarati dal costruttore:

Max. potenza motore: 270 HP (200kW)

motore: 270 HP (200kW) Azionamento : motore elettrico

: motore elettrico Capacità della batteria : 190 kWh

: 190 kWh Durata : fino a tre ore

: fino a tre ore Max. immediato coppia dall’inizio: 1140 Nm

Leitwolf h2MOTION a idrogeno: 400 kW di potenza

Quanto al Leitwolf h2MOTION, a idrogeno, il presidente di Prinoth, Klaus Tonhäuser, assicura che con 544 CV (400 kW) supera addirittura il diesel in termini di potenza. Una prima assoluta di questo batti-piste c’è stato in occasione delle gare di Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, il 20 e 21 dicembre. Ecco i dati tecnici: