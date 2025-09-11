Hurba 300S: elettrico italiano da 350 Km di autonomia

È il primo due ruote targato Hurba progettato e assemblato interamente in Italia. Il nuovo maxi-scooter elettrico 300S dichiara fino a 350 km di autonomia ed è omologato per andare in autostrada. Spicca la ricarica rapida di stampo automobilistico.

Hurba ha messo un nuovo importante mattoncino nella sua giovane storia nel mondo della mobilità elettrica su due ruote. Con il lancio del nuovo maxi-scooter 300S ha infatti ufficialmente inaugurato il suo recente status di costruttore nazionale, sviluppando ed omologando il primo modello interamente in casa propria, alle porte di Roma.

E questo è certamente uno dei motivi che rendono questo scooter prestazionale così interessante da scoprire. Un modello cui, specifiche alla mano, non sembrano mancare le peculiarità per farsi notare.

Autonomia da record? Anche in autostrada

A partire dai dati sull’autonomia, notevole per la categoria: 350 km dichiarati con una singola ricarica, frutto di una batteria di nuova generazione Nanocarbon 2.0 da 10,73 kWh con celle CATL, la cui capacità Hurba dichiara aumentata del 75% rispetto alla versione precedente.

E a proposito di ricarica, il 300S inaugura il sistema AC Type-2 “Parallel Super- Charging”, ricarica rapida con opzioni on-board standard da 2 kW o fast da 3,3 kW di potenza. Lo stesso usato per le auto elettriche, compatibile con wall-box e colonnine pubbliche.

La potenza del motore brushless fino a 15 kW (11 kW nominali) garantisce inoltre ad Hurba 300S di accedere a tangenziali e autostrade italiane, con velocità di punta di 130 km/h. Tre le modalità di guida previste (Eco, Trip e Performance).

Dotazioni assortite

L’azienda romana non si è risparmiata nemmeno in fatto di ciclistica, valorizzata grazie a nuove sospensioni posteriori idrauliche a steli rovesciati, impianto frenante CBS di livello automotive con pinze maggiorate. Gli pneumatici sono da 14” all’anteriore e al posteriore. Il peso è di 190 kg, batterie incluse.

Il design è quello tipico dei maxi-scooter, fatto di forme non banali ma funzionali. Con un pizzico di comfort in più grazie alla sella del tutto impermeabile. Tra le dotazioni tecnologiche di serie, da segnalare la retromarcia assistita (5 km/h), il cruise control e l’antifurto elettronico.

Dotato di una doppia porta USB, Hurba 300S può contare su un sistema di infotainement e connettività di prim’ordine.

Il display LCD “intelligente” di serie (Smart Dynamic Display), con Carplay™ e Android Auto™, offre oltre alla navigazione diverse opzioni di interfaccia con l’utente, incluso il monitoraggio del veicolo e la diagnostica live.

In più, dal 2026, sarà disponibile a bordo anche un sistema avanzato di assistenza alla guida (ARAS), per monitorare i punti ciechi e segnalare gli incroci pericolosi, e rendere così più sicura la guida.

Il nuovo Hurba 300S è ordinabile sul sito ufficiale dell’azienda – guidata dal fondatore e CEO Camillo Piscitelli – disponibile in varie colorazioni già a partire dal 10 settembre. Il prezzo parte da 6.042 € sfruttando gli incentivi dell’Ecobonus (8.990 € di listino).

