Hubject ed Electra insieme per semplificare la ricarica in Europa

Hubject ed Electra hanno siglato una partnership per integrare le funzionalità Plug&Charge e eRoaming su scala europea. L’accordo unisce la rete di ricarica ultraveloce di Electra alla piattaforma intercharge di Hubject, semplificando la ricarica dei veicoli elettrici. In parallelo, Hubject porta la tecnologia Plug&Charge anche in Islanda.

L’intesa tra i due operatori consolida l’obiettivo comune di rendere la mobilità elettrica più semplice, interoperabile e accessibile, seguendo lo standard internazionale ISO 15118. Si tratta della stessa tecnologia che consente all’auto di riconoscere automaticamente la colonnina, avviare la ricarica e gestire il pagamento in totale sicurezza.

Una sinergia per la ricarica

L’accordo prevede l’integrazione della rete di ricarica ad alta potenza (HPC) di Electra nella piattaforma intercharge eRoaming di Hubject. In questo modo, gli utenti di auto compatibili potranno ricaricare in modalità Plug&Charge su un numero crescente di stazioni in tutta Europa, con la stessa facilità con cui si fa un pieno tradizionale.

L’azienda francese Electra gestisce oggi oltre 500 stazioni di ricarica e più di 3.000 punti attivi in nove Paesi europei. Entro il 2030, l’azienda punta ad arrivare a 2.200 stazioni e 15.000 punti di ricarica.

Finora Electra è stata particolarmente attiva in Francia e Belgio, ma nel 2025 ha iniziato ad espandersi anche in Germania, dove ha aperto le prime stazioni HPC a Gräfelfing, vicino a Monaco, e a Dortmund.

Grazie all’integrazione con l’azienda tedesca Hubject, i conducenti potranno utilizzare un’unica identità digitale per ricaricare su migliaia di punti interoperabili in Europa, favorendo la continuità del viaggio elettrico tra diversi Paesi e operatori.

Hubject sbarca in Islanda

Parallelamente alla partnership con Electra, Hubject ha avviato una collaborazione con la piattaforma islandese eONE, segnando la prima implementazione Plug&Charge nel Paese nordico.

La tecnologia sarà introdotta sulla rete di Orkan, che conta 19 stazioni HPC con potenze comprese tra 300 e 500 kW, distribuite lungo le principali arterie dell’isola. Il rollout completo è previsto entro il primo trimestre del 2026.

Con queste due partnership, Hubject rafforza così la sua posizione di prim’ordine nei servizi di interoperabilità per la mobilità elettrica, già presente in oltre 60 Paesi con più di 600.000 punti di ricarica interconnessi. L’obiettivo resta quello di costruire un ecosistema in cui ogni veicolo elettrico possa accedere facilmente a qualunque infrastruttura, senza barriere tecniche o commerciali.