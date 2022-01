Huawei e Uber si fanno l’auto (elettrica) a modo loro

Huawei e Uber si fanno l’auto a modo loro. Elettrica e connessa, ovviamente. Sono gli ennesimi outsider a metter piede in un mondo in piena rivoluzione.

Huawei e Uber, dopo Dyson, Sony e forse Apple…

Fino all’inizio di questo secolo sembrava che nessuno potesse sfidare i marchi storici dell’automotive. Troppo alta la soglia d’ingresso in un mondo in cui serve almeno un miliardo di euro per progettare e costruire un nuovo modello. Poi è arrivata Tesla e gli equilibri si sono rotti. Ci hanno provato altri che nell’auto non avevano nessuna tradizione, ma che avevano vinto la loro sfida in altri campi. A qualcuno è andata male, come James Dyson, che pensava di sbaragliare la concorrenza nell’auto elettrica come aveva fatto con i suoi geniali piccoli elettrodomestici. Altri sono tuttora al lavoro, come la Sony, che ha già mostrato il suo prototipo Vision S. E c’è grande attesa per la Apple Car, il cui sviluppo va avanti tra continui stop-and-go. Chi procede senza esitazioni è la Cina e ora tocca al gigante dell’elettronica di consumo Huawei, noto per i telefonini, mostrare la sua prima auto. Si chiama AITO M5.

Huawei e Uber alla sfida dell’auto

AITO (Adding Intelligence To Automobile)è la nuova marca che Huawey ha creato con un partner del settore auto, Chongqing Sokon, già nota per il marchio Seres. Ma nella M5 c’è tutto il know-how di Huawei e la vendita avverrà nella capillare rete di vendita dei telefonini, tablet ecc. del colosso cinese. Anche se la base meccanica è quella della Seres SF5. La M5 è un Suv di taglia medio-grande (477 cm. di lunghezza, 193 di larghezza) ed è la prima auto dotata del sistema operativo HarmonyOS di Huawei. La prima versione non sarà un’elettrica pura, ma una range extender. La batteria da 40 kWh garantisce un’autonomia di 150 km (WLTP). Ma il motore elettrico è affiancato da un millecinquecento 4 cilindri a benzina da 92 kW(125 Cv) che lo ricarica senza azionare le ruote. Il tutto per un’autonomia di oltre 1.100 km WLTP. La trazione, sempre elettrica, è disponibile a a 2 o 4 ruote motrici. Il prezzo per la Cina equivale a 34.650€.

La Uber-car realizzata dall’inglese Arrival

L’altro grande nome che ha deciso di saltare il fosso e farsi da sé l’auto che gli serve è UBER, il re del noleggio (con autista) via app. Anche qui grazie a una partnership, in questo caso con il costruttore inglese Arrival. Il prototipo si chiama Alpha, le caratteristiche sono state anticipate in un comunicato messo in rete a fine anno assieme a un a un video di 4 minuti. Il succo è che si è voluto costruire un veicolo su misura per gli autisti di UBER, che hanno avuto parte attiva alla progettazione. Tenendo conto che questi professionisti percorrono in media 45-50.000 km all’anno, contro i 12.000 di un automobilista medio. E quindi hanno bisogno di maggiore comfort, oltre a garantire maggiore spazio ai passeggeri (a partire dalla possibilità di stendere le gambe). Un modello su commissione, sulla falsariga del van realizzato da Rivian per Amazon.