Huang Xiangdong, laurea in Italia ma fa l’ “ultra batteria” in Cina

Huang Xiangdong ha studiato in Italia e lavorato in Fiat prima di rientrare in Cina e fondare Greater Bay Technology, la start up che oggi afferma di aver scoperto la ultra batteria batteria che non soffre il freddo e si ricarica in 5 minuti. La sua storia è stata ripresa dalla prestigiosa rivista Bloomberg, accreditandola.

La magica cella Phoenix che non sente il freddo

Greater Bay Technology sostiene che la sua nuova cella Phoenix realizzata con materiali superconduttori adotta una tecnologia di gestione termica che può riscaldare la batteria agli ioni di litio da -20 gradi a +25 in cinque minuti. Perciò può funzionare normalmente e ricaricarsi entro sei minuti in tutte le condizioni atmosferiche. Huang Xiangdong è co-fondatore e presidente di Greater Bay. E’ l’ennesimo Unicorno cinese, capitalizzando già in Borsa un miliardo di dollari.

«Sappiamo tutti che l’autonomia dei veicoli elettrici è fortemente influenzata nelle regioni fredde, rendendola un’esperienza utente terribile» ha dichiarato Huang. «La batteria Phoenix non risolve solo il lungo tempo di ricarica dei veicoli elettrici, ma anche altri punti dolenti. Non importa se è una giornata calda o fredda, l’autonomia della batteria Phoenix non ne risentirà».

In Italia negli anni 80, per cinque alla Fiat

Greater Bay è uno spin off dalla casa automobilistica statale Guangzhou Automobile Group. E’ stata fondata da Huang Xiangdong, insieme al veterano del settore Pei Feng nel 2020. Huang e Pei erano colleghi di GAC, il terzo marchio EV più popolare in Cina dopo BYD e Tesla.