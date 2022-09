Joylife Houseboat: vacanza (o residenza) in barca elettrica

Le houseboats sono una promettente nicchia per la nautica elettrica. Il problema dell’autonomia è relativo visto che le “case galleggianti” non devono affrontare lunghe rotte o raggiungere velocità elevate. Hanno poi spazio per l’autoproduzione di energia e possono alimentare le batterie nel posto barca del porto.

Ci scommette dalla primavera 2022 l’azienda tedesca SBS Andernach GmbH con il marchio Joylife houseboats che fa galleggiare e spingere in elettrico 54 metri quadri di barca.

Al timone anche a soli 16 anni

La “casa galleggiante” – con sei posti letto a disposizione – si può condurre anche senza patente e a partire dai 16 anni. Nel ponte principale si scoprono 28 metri quadri interni e 8 coperti all’esterno. E’ ben dotata la houseboats: dispone di cucina, soggiorno e sala da pranzo, bagno con doccia e servizi separati.

I posti letti sono divisi in due camere e grazie alle scale di prua si accede alla terrazza solarium di 18 metri quadri. Insomma non mancano le comodità, ci tengono a sottolineare il “comfort a cinque stelle”., a bordo della Joylife Boat lunga 12,80 metri e larga 4,1.

In navigazione su Saar e la Mosella, motore elettrico Torqeedo da 12 kW

L’utilizzo consigliato è la navigazione lungo le acque interne. Si è iniziato da quelle dei fiumi tedeschi della Saar e della Mosella. Il porto di partenza della flotta messa in acqua è la storica città Mettlach sulla Saar, non lontano dal confine francese.

La propulsione è elettrica grazie al fuoribordo Torqeedo Cruise 12.0 con una potenza di picco di 12 kW. Si può caricare da terra quando si è ormeggiati in porto e può beneficiare dell’energia prodotta dai pannelli solari che alimentano le batterie con una potenza di picco di 2,5 kW. Il sistema di trattamento delle acque della barca è autosufficiente per due settimane. Per le lunghe distanze c’è a disposizione un generatore di corrente.

L’houseboat viene proposta con la formula della proprietà unita alla possibilità di noleggiarla quando non si usa attraverso un contratto con la società SBS Andernach GmbH – i produttori delle Joylife houseboats – che si occupa di gestirla – dalla manutenzione alle pulizie – e noleggiarla.

Il video sulle houseboats di Rimini

